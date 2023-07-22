Польща очікує збільшення російських провокацій після останніх заяв Путіна

Про це пише WNP.

Зазначається, що посла Росії Сергія Андрєєва терміново викликали в МЗС Польщі у зв'язку з провокаційними заявами Володимира Путіна.

Заступник МЗС повідомив, що зустріч була дуже короткою. Під час неї посол дуже нервував, ставився до нього неприязно, а поведінка не відповідала нормам дипломатичного протоколу.

Яблонський зазначив, що це не перша подібна ситуація і що поведінка посла відображає ставлення країни, яку він представляє. Він заявив, що така позиція свідчить про те, що Росія не має наміру досягати жодних цілей дипломатичним шляхом.

"Така провокаційна поведінка з боку Росії триває місяцями, тому ми очікуємо, що ця політика буде продовжуватися, і найближчим часом буде більше провокацій, оскільки Росія стежить за ситуацією в Польщі", - заявив Яблонський.

Він також зазначив, що Росія намагалася вплинути на результати виборів за допомогою дезінформації у багатьох країнах світу. І Польща, на його думку, також найближчими місяцями матимемо велику кількість російської пропаганди.

Яблонський запевнив, що польський уряд "готовий до цієї ситуації і заходи будуть вживатися постійно, залежно від того, як буде розвиватися ситуація".

Він підкреслив, що "повторення історичної брехні та вигадування та поширення нової - це хвороба, на яку Росія хворіє давно, і запобігання цьому не може бути ефективним".