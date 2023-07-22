Такі відомості містяться в Єдиному держреєстрі юросіб та індивідуальних підприємців Мін'юсту Білорусі, повідомив 22 липня 2023 року портал Reform.by.

За інформацією видання, товариство з обмеженою відповідальністю "Конкорд Менеджмент та Консалтинг" зі статутним фондом у 200 білоруських рублів (близько 80 доларів США) було зареєстроване Могильовським облвиконкомом 19 липня 2023 року та отримало обліковий номер платника (ОНП) 791314882.

Адреса реєстрації: Республіка Білорусь, 213727, Могилівська область, Осиповицький район, Протасевицька сільрада, село Ціль, вулиця Східна, будинок 2а. Саме у цьому селі знаходиться польовий табір, куди прибули залишки ПВК Вагнера із Росії.

Основним видом діяльності нової компанії заявлено "управління нерухомим майном".

100% власник білоруської компанії – російське ТОВ із точно такою ж назвою "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" (1037843002515), а керівником вказано Пригожина Євгена Вікторовича.

На новому місці найманці не сидітимуть без діла, - Подоляк

"Зрозуміло, що найманці Вагнера не зможуть сидіти без роботи в наметових містечках у Білорусі: для підтримання боєздатності їм потрібні регулярна участь у бойових діях і "солодкі" фінансові потоки. У цьому питанні простір для маневрів у Пригожина невеликий. Періодичні вилазки ДРГ на півночі Київської області - справа невдячна: український кордон надійно укріплений, цілі туманні, а наші прикордонники лише раді розчохлити зброю. Інша річ - прикордоння Польщі та країн Балтії, зокрема такий спокусливий для Росії Сувальський "перешийок"", - зазначив 22 липня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Гібридна агресія Росії щодо НАТО за допомогою "сірих чоловічків" якнайкраще відповідає стратегії підвищення ставок для тиску на союзників, щоб вплинути на підтримку України. Готовність країн НАТО давати відсіч озброєному угрупованню наразі неочевидна, а невизначеність сприймається Росією як слабкість і є живильною силою для провокацій", - додав Подоляк.

Офіційно, нагадаємо, вагнерівці прибули до Білорусі для навчання тамтешніх збройних сил, зокрема, територіальної оборони.

Вагнерівців у Білорусі нараз 5 тисяч, - ДПСУ

За даними Держприкордонслужби України, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців ПВК Вагнера. Про це речник українських прикордонників полковник Андрій Демченко заявив "Українській правді"

"На початку, коли групи російських найманців почали заходити в Білорусь, їх кількість оцінювалася в сотнях. Однак зараз, зважаючи на наявну інформацію щодо груп представників приватних військових компаній, їх кількість звісно інша і може сягати близько 5 тисяч", - повідомив речник ДПСУ.