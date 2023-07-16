Про це пише російська редакція видання BILD.

Голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов в ефірі російського телебачення заявив, що ПВК Вагнера відправили до Білорусі не тільки для навчання білоруських збройних сил.

"Є такий Сувальський коридор. І ось цей Сувальський коридор у разі чого нам дуже потрібний", - сказав депутат.

Він зазначив, що ПВК Вагнера має стати "готовим ударним кулаком, який цей нещасний коридор візьме за лічені години".

Довідково. Сувальський коридор - сухопутний коридор між Польщею та балтійськими країнами, який також відокремлює Білорусь від Калінінградської області РФ. Захоплення цієї території відрізало б Литву, Латвію та Естонію від інших країн НАТО, а також відкрило б прямий шлях між калінінградською областю та Білоруссю.