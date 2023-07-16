Вагнерівці у Білорусі знадобляться для взяття Сувальського коридору, - депутат держдуми РФ
Депутат держдуми РФ Андрій Картаполов заявив, що вагнерівців відправили до Білорусі на випадок, якщо Росії буде необхідний Сувальський коридор
Про це пише російська редакція видання BILD.
Голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов в ефірі російського телебачення заявив, що ПВК Вагнера відправили до Білорусі не тільки для навчання білоруських збройних сил.
"Є такий Сувальський коридор. І ось цей Сувальський коридор у разі чого нам дуже потрібний", - сказав депутат.
Він зазначив, що ПВК Вагнера має стати "готовим ударним кулаком, який цей нещасний коридор візьме за лічені години".
Довідково. Сувальський коридор - сухопутний коридор між Польщею та балтійськими країнами, який також відокремлює Білорусь від Калінінградської області РФ. Захоплення цієї території відрізало б Литву, Латвію та Естонію від інших країн НАТО, а також відкрило б прямий шлях між калінінградською областю та Білоруссю.
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