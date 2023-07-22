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Пригожин може захопити владу в Білорусі, - Фейгін

22 липня, 2023 субота
20:00
Війна з Росією Олександр Лукашенко

Російський опозиціонер Марк Фейгін зазначив, що участі в військовому навчанні ПВК Вагнера в Білорусі не відбудеться з санкції Лукашенка

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Лукашенка не схоже, що він так легко повівся на таку оману, що силами ПВК Вагнера його відсторонять від влади. У нього досвід відносин із ПВК був у серпні 2020 року, коли три десятки людей транзитом проїжджали, тобто мали проїжджати, через територію Білорусі далі. Він їх заарештував, тримав, а потім відправив назад до Росії. Він від самого початку їх затримував, побоюючись, що вони приїхали під час виборів, щоб вчинити якісь дії з відсторонення Лукашенка від влади", - пояснив Фейгін.

За словами опозиціонера, ризики щодо присутності вагнерівців у Білорусі Лукашенко бере до уваги, і жодної масштабної участі в військових навчаннях не буде з боку ПВК Вагнера з санкції Лукашенка.

"Страхи ці не мали зникнути. Якщо він їх тепер не бере до уваги, то це було б дуже дивно й дуже наївно з боку Лукашенка, людини дуже боязкої, яка маніакально стежить за всіма рухами в оточенні. Отак просто привести 2 тисячі людей до себе в Білорусь, коли в нього немає плану й він покладається на те, що ці люди дотримуватимуться зобов'язань, і домовленостей, які він уклав із Путіним, було б надто наївно. Я думаю, тут гра складніша. Інша річ – не можна давати їм зброю, важку бронетехніку. Хтозна, як вони поводитимуться, куди вони насправді підуть – а раптом на Мінськ, на президентський палац. Ці ризики Лукашенко бере до уваги, і жодної масштабної участі в якомусь військовому навчанні не буде з боку ПВК Вагнера з санкції Лукашенка", - підкреслив Лукашенка.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера.

Вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

20 липня стало відомо, що до Білорусі прибула ще одна колона з бійцями ПВК Вагнера, яка стала дев'ятою з моменту введення найманців на територію країни, пише Беларускі Гаюн. 

Станом на ранок 20 липня найманці з приватної військової компанії Вагнера продовжують прибувати до Білорусі, проте не становлять загрози для України.



 

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