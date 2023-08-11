Еспресо розповідає про танки Абрамс, їхні особливості, технічні характеристики і про те, в чому полягає їхня перевага над російськими танками.

Передача абрамсів Україні

Ще 19 січня 2023 року у Пентагоні заявляли, що США поки не готові надати Україні танки Abrams. Але, очевидно, це була гра на публіку. Бо, не минуло й двох тижнів, як Джо Байден офіційно оголосив про надання Україні 31-го Абрамса.

"Сьогодні я оголошую, що США надають Україні 31 танк Abrams. Це підтримає можливість України захистити свої території, досягнути своїх стратегічних цілей. Танки Abrams - найбільш спроможні танки в світі. Також потрібно, щоб Україна ефективно оперувала цими танками на полі бою. Ми починаємо навчання якомога швидше", - заявив президент США Джо Байден.

Такий крок від США мав ще один позитивний ефект для України – він підштовхнув Німеччину до передачі Києві танків Leopard. Леопарди вже успішно діють на фронті, тоді як Abrams лише готують до відправлення.

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Спочатку йшлося про передачу Україні однієї з найкращих модифікацій танка Abrams – M1A2. Однак їх збирають лише в одному місці – на державному заводі General Dynamics у штаті Огайо. Цей завод може виробляти 12 танків на місяць, однак зараз має багато замовлень на танки для Тайваню та Польщі. Тому в березні стало відомо, що Пентагон надасть Україні старіші моделі танків Abrams – це пришвидшить їх передачу і саме завдяки цьому танки надійдуть в Україну вже восени.

За словами речника Пентагону генерала Патріка Райдера, моделі "дуже подібні за можливостями", включаючи важкий кулемет 50-го калібру та 120-мм гармату. Такої ж думки директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"У США ці дві версії танків існують паралельно, паралельно модернізуються і позначення А1 не говорить про те, що це старий танк. Вони модернізувались, отримували сучасні системи управління, виявлення противника і наведення, включно з нічними каналами. В цілому, йдеться про одну із сучасних версій, яка стане додатковим козирем у руках ЗСУ в справі повного звільнення територій України у ході контрнаступальної операції. Це рішення пришвидшить отримання такого бажаного засобу, щоб далі нищити окупантів на нашій землі", – розповів військовий експерт в ефірі Еспресо.

У травні перша група з 400 українських військових розпочала у Німеччині навчання на американських танках Abrams. 7 серпня першу партію танків Abrams, які США надають Україні, схвалили для відправлення. Танки мають прибути в Україну на початку осені.

"Тепер танки повинні потрапити в Європу, а потім в Україну разом з усіма речами, які з ними йдуть: боєприпаси, запасні частини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Це не тільки танки, це повний пакет, який іде з ними", – зазначив начальник відділу закупівель армії США Дуґ Буш.

Abrams: основний танк США

Абрамс – основний бойовий танк 3-го покоління, виробництва США. Він названий на честь генерала Крейтона Абрамса, командувача збройними силами США у В'єтнамі в 1968-72 р.р.

Abrams перебуває на озброєння армії США з 1980 року, однак і досі використовується американцями у всій військових операціях, зазнчаючи постійної модернізації. У США планують продовжити термін служби танка до 2050 року.

М1 "Абрамс" є одним із найважчих танків сучасності, його бойова маса перевищує 60 тонн. Танк розрахований на екіпаж з чотирьох людей – командира, навідника, заряджальника та механіка-водія. У цьому танку вперше застосували комп'ютерну систему управління вогнем.

Танк оснащений 120 мм гладкоствольною гарматою з боєкомплектом 40 пострілів. Ефективна дальність стрільби гармати стандартним боєприпасом складає 3 км. В матеріалі АрміяInform наголошували, що дальнобійність абрамсів співставна з можливостями розпіареного і неодноразово демілітаризованого в Україні Т-90М "Прорив". Тоді як відповідний показник у танків Т-72Б3 й Т-80 гірший(1,5 – 2,2 км.) Також Abrams має також підкаліберний боєприпас M829, здатний пробивати не менше 700 мм броні на відстані 2 км.

На M1A1 в основний приціл навідника вбудовані покращений лазерний далекомір та тепловізійна камера, приціл має стабілізацію у двох площинах. Далекомір здатен точно прораховувати дальності від 200 до 7990 метрів, для прийняття балістичного рішення – бл. 4 км. У командира танка є дистанційно керований бойовий модуль, завдяки якому у русі можна вести прицільний вогонь з великокаліберного кулемета. Танк має цифрову систему управління та контролю Blue Force Tracking (йдеться розпізнавання "свій-чужий").

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Велика маса не заважає танкові розвивати швидкість 72 км/год по шосе і 48 км/год по бездоріжжю.

Танк покритий композитною бронею зі сталі, кераміки та кевлару, а також може додатково покриватися захистом над ходовою та кормовою частинами та паливними баками. Починаючи з 1987 року, танки M1A1 отримали поліпшенні бронепакети, які скомпоновані зі збідненого урану. Також збіднений уран був використаний у версіях A2 під час модернізації. Проте США тримають ці технології в суворій таємниці, тому на експорт танки отримують іншу броню.

З 2021 усі Abrams оснащуються ізраїльською системою активного захисту Trophy APS, яка захищає танк від протитанкових керованих та некерованих ракет. Система створює над танком захисну контрольовану напівсферу, відстежуючи потенційні загрози та знищуючи випущені по машині ракети на підльоті направленим вибухом.

Серед недоліків абрамсів називають насамперед велику витрату пального. Танк працює на газотурбінному двигуні і має шестиступеневу автоматичною коробкою передач. Тільки для запуску турбіни потрібно 38 літрів пального. Так запити можуть створювати для військових клопоти із логістикою. На Близькому Сході американці інколи недостатньо швидко просувались, бо танки потребували частої дозаправки, яку здійснювали спецмашини.

Технічні характеристики Abrams M1A2

Бойова маса: 61,3 т.

Довжина з гарматою: 9,83 м.

Ширина: 3,65 м.

Висота: 2,89 м.

Екіпаж: 4 особи

Броня: багатошарова протиснарядна композитна

Головне озброєння: 120 мм гладкоствольна М256

Другорядне озброєння: 1×12,7-мм великокаліберний кулемет M2HB або 2×7,62-мм M240 кулеметів (1 баштовий, 1 спарений)

Боєкомплект: 40 (з них 17 першої черги) / 900 (12,7 мм) / 11 400 (7,62мм)

Двигун: 1500 к. с.

Ємність паливних баків: 1900 л

Запас ходу: 465 км.

Щодо подолання перешкод, то Abrams M1A2 може подолати рів, глибиною 2,75 м, перейти брід 1,2 м чи здолати вертикальну перешкоду аналогічної висоти.

Abrams проти Т-72

Надзвичайно ефективно Абрамси протидіють російським танкам. Попри те, що російські пропагандисти оспівують переваги зброї "аналоговнєт" над західними зразками, перевагу Abrams визнають навіть російські військові аналітики. Голос Америки цитує директора російського аналітичного центру Руслана Пухова: "танки Abrams є найкращими танками в світі за бойовим потенціалом, перевершуючи російські танки Т-90, які є найновішою і найдосконалішою версією Т-72".

Танк Abrams був розроблений власне для протидії радянським Т-72. Американські танки мають досконалішу систему управління вогнем. Вона дозволяє швидше виявити ціль, а також дає більше шансів вразити ціль з першого пострілу. Завдяки більш потужному двигуну Abrams має кращий розгін і маневреність, ніж Т-72. Також у російських танків гірша оптика та системи нічного бачення. Навіть за комфортом, завдяки збільшеному бойовому відділенню, що забезпечує більше простору, абрамси мають перевагу.

Одним із визначальних недоліків танків Т-72 є його конструкція, йдеться в матеріалі The Washington Post. Снаряди розміщені по колу всередині вежі танка. Тому коли ворожий постріл потрапляє в танк, існує висока ймовірність ланцюгової реакції – боєприпаси детонують і злітають з вежі, вбиваючи всіх, хто всередині. Сила такої детонації може "миттєво випарувати" екіпаж танка Т-72, наголошував професор Військового коледжу армії США Роберт Гамільтон.

Гарна ілюстрація зі схемами розміщення військових і снарядів у Т-72, абрамсах і леопардах:

Фото: gettyimages

"Зважаючи на вагу, швидкість, броньований захист, технологію прицілювання, точність та багато інших моментів, Abrams значно перевершує T-72", – наголосив професор факультету вивчення війни Королівського коледжу Лондона Майкл Кларк.

Зрештою, перевага Абрамсів над Т-72 доводиться не лише теорією, але й практикою. Під час війниу Перській затоці в 1991 році відбулася Битва за хребет Медіна, під час якої американська бригада танків Abrams знищила іракську бригаду на Т-72 менш, аніж за годину. Завдяки більшій далекобійності танки Abrams вражали іракські танки раніше, ніж ворог наближався на загрозливу відстань.

Під час цієї битви Ірак зазнав значних втрат: знищено 186 танків, 127 БМП, 72 артилерійські знаряддя, 118 вантажівок і 5 систем ППО. Натомість американці втратили лише 2 гелікоптери, 4 танки і 2 БМП.

Як танки Abrams вплинуть на війну в Україні

M1 Abrams матимуть перевагу над російськими танками в контртанкових боях, вважає військові аналітики. А голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що танки Abrams, які отримає Україна, кардинально змінять ситуацію на фронті.

"Можливо, я буду не надто скромним, але я гадаю, що танки Abrams – це найсучасніші танки на сьогодні. Звичайно, як тільки вони будуть залучені до боїв, ми побачимо, як кардинально зміниться ситуація", – сказав генерал Міллі.

Передача українцям партії американських танків – це черговий крок у розгортанні оборони російським загарбникам. За цим кроком Штати зроблять наступні, наголошував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Танки Abrams треба сприймати, як перший крок для забезпечення тривалого постачання. Abrams є іншими в порівнянні з Leopard. Вони потребують набагато більше палива, забезпечення, вони важкі. Перші 30 танків Abrams мають забезпечити логістику ЗСУ і потім можна буде збільшувати кількість танків, яких в американців є достатньо. Постачання Abrams є загальним трендом відданості США щодо своїх обіцянок", - підкреслив Згурець.

Таку ж позицію озвучують у Вашингтоні. Прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх ще взимку заявила, що США постачатимуть до Україні танки Abrams доти, доки Путін не припинить війну.

"Зобов’язання щодо постачання танків Abrams може тривати до кінця року, може тривати багато років. Таким чином, надання "Абрамсів" свідчить про довгострокову відданість Україні. І це є посилом, що наші союзники та партнери єдині у підтримці України", – зазначила Сінгх.

Скільки загалом абрамсів може отримати України, військові есперти прогнозувати не беруться. Варто лише зауважити, що, наприклад, Польща замовила 250 танків M1A2. Загальна вартість цього контракту, разом з усіма супутніми послугами та боєприпасами, склала 4,75 млрд доларів (19 млн. за 1 танк). Ці танки Варшава отримає до кінця 2025 року. Паралельно з американським контрактом Польща уклала контракт з Кореєю на 180 танків К2. А вже зараз поляки мають на озброєнні 245 танків Leopard. Таким чином у 2025 році Польща матиме 800 сучасних танків. Таке оновлення озброєння вартуватиме Варшаві 8,1 млрд доларів.

Аналітики Defense Express наголошують, що навіть якщо Україні абрамси дістануться за ціною, вдвічі дешевшою, ніж Польщі, то пакет, скажімо в 300 танків (про які говорив Залужний в інтерв'ю , з'їсть значну частину коштів, передбачених на військову допомогу Україні. Тоді як ЗСУ, за словами головнокомандувача, потребують ще 700 БМП та 500 гаубиць, посилення ППО і винищувальної авіації.