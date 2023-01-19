Наразі США не готові надати Україні танки Abrams, - Reuters
Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал заявив, що Штати поки не готові надати Україні танки Abrams
Про це мовиться в тексті Reuters.
Заступник міністра оборони США з питань політики сказав, що Пентагон все ще не готовий задовольнити вимоги Києва щодо постачання танків M1 Abrams.
Колін Кал заявив: "Танки Abrams - це дуже складна техніка. Вона дорога, і на них важко тренуватися. Також Abrams мають реактивний двигун".
Зазначається, що зауваження Кала прозвучали напередодні зустрічі вищих чиновників оборони з десятків країн на авіабазі Рамштайн у Німеччині для координації військової допомоги Києву. На Німеччину посилюється тиск, щоб вона відправила свої бойові танки Leopard в Україну або принаймні схвалила їх передачу з третіх країн.
"Але Німеччина, схоже, хоче пов’язати будь-який такий внесок із рішенням США щодо Abrams. Джерело в уряді Німеччини повідомило Reuters, що Німеччина дозволить відправити в Україну танки німецького виробництва для захисту від Росії, якщо Сполучені Штати погодяться надіслати свої власні танки", - наголосили в Reuters.
- Нагадаємо, Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча б бронетанкову бригаду.
- Німеччина може ухвалити рішення про передачу Україні "Леопардів" уже цього тижня.
- Фінляндія заявляла, що може передати Україні танки, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проєкт допомоги Україні на рівні Європи. 17 січня, країна підтвердила готовність узяти участь у коаліції держав, які передадуть Україні танки.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом висунув умову для постачання німецьких танків Leopard 2 Україні: і це передача Америкою Україні танків Abrams.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.13Продаж 43.1
- Актуальне
- Важливе