Наразі США не готові надати Україні танки Abrams, - Reuters

Про це мовиться в тексті Reuters.

Заступник міністра оборони США з питань політики сказав, що Пентагон все ще не готовий задовольнити вимоги Києва щодо постачання танків M1 Abrams.

Колін Кал заявив: "Танки Abrams - це дуже складна техніка. Вона дорога, і на них важко тренуватися. Також Abrams мають реактивний двигун".

Зазначається, що зауваження Кала прозвучали напередодні зустрічі вищих чиновників оборони з десятків країн на авіабазі Рамштайн у Німеччині для координації військової допомоги Києву. На Німеччину посилюється тиск, щоб вона відправила свої бойові танки Leopard в Україну або принаймні схвалила їх передачу з третіх країн.

"Але Німеччина, схоже, хоче пов’язати будь-який такий внесок із рішенням США щодо Abrams. Джерело в уряді Німеччини повідомило Reuters, що Німеччина дозволить відправити в Україну танки німецького виробництва для захисту від Росії, якщо Сполучені Штати погодяться надіслати свої власні танки", - наголосили в Reuters.

Нагадаємо, Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча б бронетанкову бригаду.

Німеччина може ухвалити рішення про передачу Україні "Леопардів" уже цього тижня.

Фінляндія заявляла, що може передати Україні танки, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проєкт допомоги Україні на рівні Європи. 17 січня, країна підтвердила готовність узяти участь у коаліції держав, які передадуть Україні танки.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом висунув умову для постачання німецьких танків Leopard 2 Україні: і це передача Америкою Україні танків Abrams.

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