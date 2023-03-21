Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Bloomberg.

"Ми працюємо над цим", - сказав він.

"Є деякі зміни, які можна внести в процес, аби пришвидшити його", - додав Кірбі.

При цьому в Білому домі зазначили, що досі не розглядають постачання винищувачів, бо фокусуються на озброєнні, яке знадобиться ЗСУ більше.

Довідка: Основний бойовий танк Abrams M1 був розроблений компанією Chrysler Defense та випускається під брендом General Dynamics. Окрім США, танки Abrams використовують військові Польщі, Австралії, Єгипту, Марокко, Саудівської Аравії та низки інших держав Сходу.