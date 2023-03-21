У Білому домі заявили, що США можуть поставити Україні танки Аbrams раніше, ніж очікувалося
Україна може отримати бойові танки Аbrams раніше, ніж очікувалося. США працюють над пришвидшенням процесу їхньої передачі
Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Bloomberg.
"Ми працюємо над цим", - сказав він.
"Є деякі зміни, які можна внести в процес, аби пришвидшити його", - додав Кірбі.
При цьому в Білому домі зазначили, що досі не розглядають постачання винищувачів, бо фокусуються на озброєнні, яке знадобиться ЗСУ більше.
Довідка: Основний бойовий танк Abrams M1 був розроблений компанією Chrysler Defense та випускається під брендом General Dynamics. Окрім США, танки Abrams використовують військові Польщі, Австралії, Єгипту, Марокко, Саудівської Аравії та низки інших держав Сходу.
- 25 січня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає 31 танк Abrams.
- Перший заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун казав, що танки M1 Abrams Україна може отримати із запасів, що зберігаються на складах США. Це прискорило би їхнє постачання порівняно з тим, якби ці танки виробляли.
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