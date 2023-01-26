Про це пише Politico.

Версія A2 має складнішу оптику та елементи керування, ніж старша версія A1, яку армія має намір зняти з експлуатації в найближчі кілька років. Танк A2 має перероблену командну станцію озброєння з покращеною оптикою для націлювання та незалежний тепловізійний пристрій, який дозволяє командиру самостійно сканувати цілі за будь-якої погоди та умов бою.

Найрадикальніші зміни відбулися в наповненні танка, яке було перероблене з урахуванням переваг нових технологій. Механізми керування оцифровані, особливо нова міжавтомобільна інформаційна система, яка дозволяє транспортним засобам безперервно й автоматично обмінюватися інформацією. Також командири можуть швидко відстежувати місцеперебування дружніх машин, ідентифікувати позиції противника та обробляти артилерійські запити.

Але федеральна політика забороняє експортувати Abrams із секретними пакетами броні, які містять збіднений уран. США позбавляють транспортні засоби цього секретного "рецепту" броні, перш ніж продавати їх іншим країнам. Існують інші пакети броні, які США можуть надати іноземним клієнтам.

Залишаються питання щодо термінів доставки танків Abrams в Україну. Вони збираються лише в одному місці — на державному заводі General Dynamics у Лімі, штат Огайо. Цей завод може виробляти 12 танків на місяць, але лінія зараз повна нових замовлень на танки для Тайваню та Польщі — замовлення, які було б важко та, ймовірно, суперечливо відкласти на другий план.

Армія надає старшому керівництву кілька варіантів для визначення подальшого шляху, заявив журналістам у середу керівник відділу закупівель служби Дуг Буш.

Польща замовила 250 танків A2, які будуть поставлені, починаючи з 2025 року, але тим часом отримує екстрене вливання 116 танків M1A1, нещодавно звільнених Корпусом морської піхоти. Варшава попросила танки швидко замінити 250 радянських танків Т-72, які вона передала Україні минулого року, і закриття танкових підрозділів Корпусу морської піхоти одразу зробило доступними сотні танків у боєздатному стані.

У 2019 році Тайвань замовив 108 танків M1A2, і очікується, що перші будуть поставлені в 2024 році.

Замість того, щоб відправляти в Україну танки зі своїх власних запасів, як це було з попередньою зброєю, США заявили, що купують Abrams у промисловості, тобто вони не прибудуть на поле бою протягом багатьох місяців або, можливо, років, враховуючи промислові обмеження в їх модернізації. Тим часом США навчатимуть українські сили, як обслуговувати та керувати танками, а також тактиці "загальнозбройного маневру", щоб допомогти їм інтегрувати зброю в свої загальні операції.

Будь-яка версія Abrams стане суттєвою модернізацією танків радянської епохи, якими зараз оперує Україна, щодо вогневої потужності, точності та броні. Але як тільки вони прибудуть, українські сили постануть перед завданням утримати їх у робочому стані, кажуть експерти.

Саме через ці проблеми адміністрація Байдена підштовхнула постачання танків Leopard німецького виробництва, які легше обслуговувати. Ймовірно, перші леопарди з Німеччини та інших європейських країн почнуть прибувати в Україну цієї весни.

Нагадаємо, 25 січня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає 31 танк Abrams.

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