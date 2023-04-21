Генерал Мілллі: Танки Abrams - найсучасніші, вони кардинально змінять ситуацію на фронті

Про це Міллі сказав на пресконференції після засідання у форматі "Рамштайну".

"Можливо я буду не надто скромним, але я гадаю, що танки Abrams - це найсучасніші танки на сьогодні. Звичайно, як тільки вони будуть залучені до боїв, ми побачимо, як кардинально зміниться ситуація. Ніхто, на жаль, ще спочатку не навчав танкістів, як керувати цією технікою. Тому зараз наш основний пріоритет - навчати. Навчити достатню кількість бригад танкістів, які будуть використовувати цю техніку, розробляти тактики", - сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.