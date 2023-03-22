Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"Декого лякає той факт, що американці запропонували версію М1А1 Abrams, але це скоріше, не від знання теми. Слід зазначити - те, що передається не версія М1А2, не говорить про те, що ці танки можуть бути гіршими. Коли робили заяву про пришвидшення передачі, робився акцент на тому, що ця версія обрана, щоб якнайшвидше забезпечити танками ЗСУ", - зазначив він.

Рябих додав, що вони мають працювати у зв'язці з поставленими раніше БМП M2 Bradley.

"У США ці дві версії танків існують паралельно, паралельно модернізуються і позначення А1 не говорить про те, що це старий танк. Вони модернізувались, отримували сучасні системи управління, виявлення противника і наведення, включно з нічними каналами. В цілому, йдеться про одну із сучасних версій, яка стане додатковим козирем у руках ЗСУ в справі повного звільнення територій України у ході контрнаступальної операції. Це рішення пришвидшить отримання такого бажаного засобу, щоб далі нищити окупантів на нашій землі", - підсумував експерт.