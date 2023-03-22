Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Зміна версії танків Abrams, які США передадуть Україні, не означає, що машини будуть гіршими, - експерт Defense Express Рябих
Ексклюзив

Зміна версії танків Abrams, які США передадуть Україні, не означає, що машини будуть гіршими, - експерт Defense Express Рябих

22 березня, 2023 середа
19:00
війна з Росією танк M1A1 Abrams

Отримання ранішої версії танків Abrams від США не говорить про те, що ці танки гірші - вони також є сучасними і допоможуть ЗСУ при контрнаступі

Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"Декого лякає той факт, що американці запропонували версію М1А1 Abrams, але це скоріше, не від знання теми. Слід зазначити - те, що передається не версія М1А2, не говорить про те, що ці танки можуть бути гіршими. Коли робили заяву про пришвидшення передачі, робився акцент на тому, що ця версія обрана, щоб якнайшвидше забезпечити танками ЗСУ", -  зазначив він.

Рябих додав, що вони мають працювати у зв'язці з поставленими раніше БМП M2 Bradley.

"У США ці дві версії танків існують паралельно, паралельно модернізуються і позначення А1 не говорить про те, що це старий танк. Вони модернізувались, отримували сучасні системи управління, виявлення противника і наведення, включно з нічними каналами. В цілому, йдеться про одну із сучасних версій, яка стане додатковим козирем у руках ЗСУ в справі повного звільнення територій України у ході контрнаступальної операції. Це рішення пришвидшить отримання такого бажаного засобу, щоб далі нищити окупантів на нашій землі", - підсумував експерт.

ЗСУ
США
Військові новини
зброя для України
Читайте також:
Тайсон Ф'юрі (ліворуч) та Деонтей Вайлдер
21 березня, 2023 вiвторок
Ексчемпіон світу спрогнозував нокаут у бою Усика проти Ф'юрі
Польща ЄС
21 березня, 2023 вiвторок
Польща і ще декілька країн не підписалися під планом ЄС із постачання боєприпасів в Україну
МЗС РФ
21 березня, 2023 вiвторок
У МЗС Росії назвали умови для припинення війни проти України
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.09
    Купівля 38.09
    Продаж 38.87
  • EUR
    Купівля 40.35
    Продаж 41.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
22 березня
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Румунська "орбан" хоче анексувати Буковину та Зміїний
20:00
Огляд
Переможні новини 392-го дня війни: компанію Путіну за гратами можуть скласти Шойгу і Кадиров, Зеленський на передовій нагородив героїв-захисників
19:52
Володимир Зеленський
Зеленський нагородив Героїв, які відзначились під час оборони Харківщини
19:41
міномет
Російські терористи обстріляли Чернігівщину з міномета
19:40
Оновлено
Атака на Київщину 22 березня
Кількість загиблих від удару РФ по Ржищеву зросла до восьми людей
19:35
комендантська година
На Херсонщині скоротили комендантську годину
19:30
Інтерв’ю
британська військова експертка Мірон
Україна може почати контрнаступ через місяць, якщо надійде необхідна західна зброя, - військовий експерт Мірон
19:22
Окупанти
На Запоріжжі окупанти зробили в дитячому садочку військовий шпиталь, а на Луганщині розігнали незгодних із примусовою паспортизацією педагогів
19:21
Світовий банк
Відновлення економіки України коштуватиме $411 млрд, - Світовий банк
18:41
Євген Пригожин
Пригожин написав листа Блінкену з пропозицією профінансувати проєкт ПВК Вагнера
18:28
Об'єкти критичної інфраструктури залишаться мішенню для РФ, насамперед нафтопереробні та підприємства оборонно-промислового комплексу, - ГУР
18:13
У Харківській області на касетному снаряді підірвався 50-річний чоловік
18:11
українська книга
"Українським дітям – українську книгу": за рік дії акції читачі у Європі отримали майже 600 тис. підручників
18:04
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
"Ядерна безпека на ЗАЕС у критичному стані": Гроссі закликав "усі сторони" зобов'язатися убезпечити станцію
18:04
Збірна Росії з хокею (у світлій формі)
Збірні Росії та Білорусі відсторонили від ЧС-2024 з хокею
18:03
OPINION
В Україні почнуть законну деколонізацію
17:50
Парламент Швеції
Парламент Швеції проголосував за вступ країни до НАТО
17:50
Владислав Сіренко
У непереможного українського боксера зірвався бій в надважкій вазі
17:48
дрон MQ-9 Reaper
Шойгу особисто нагородив пілотів, які збили американський безпілотник над Чорним морем
17:47
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
Росія для Китаю є лабораторією, де Сі вивчає досвід існування РФ в умовах санкцій, - співголова українсько-китайської ділової ради Литвин
17:43
Інтернаціональний легіон
"Інтернаціональний Легіон. Воля без кордонів": вийшов документальний фільм про іноземних добровольців у ЗСУ
17:38
на фото голова МЗС Бразилії Мауро Вієйра
"Можуть виникнути ускладнення": Бразилія, яка є членом МКС, прокоментувала можливість арешту Путіна
17:24
Вселенський Патріарх Варфоломій
Вселенський патріарх Варфоломій назвав РПЦ відповідальною за воєнні злочини в Україні
17:22
Ексклюзив
путін
В Південній Африці можуть просити Путіна не приїздити на саміт БРІКС, щоб не арештовувати його, - юристка Бусол
17:20
Прикордонники у Бахмуті та на Луганщині відбили російські штурми, знищивши та поранивши окупантів
17:17
Авдіївка
Росіяни обстрілюють дорогу, якою цивільні евакуюються з Авдіївки, - МВА
17:13
ЛГБТ
Уганда ухвалила закон, який передбачає покарання за одностатеві стосунки аж до смертної кари
17:00
Знищений ЗСУ Орлан-10. Ілюстрація
ППО збила російський безпілотник "Орлан-10" на півночі України
16:54
Ексклюзив
"Системи, що простоюють, знову нищитимуть окупантів": експерт Defense Express Рябих про виробництво 122-мм снарядів
16:48
Поширювали фейки про війну і закликали ухилятися від мобілізації: Кіберфахівці викрили ботоферму ворога
16:48
Сергій Рябков
У МЗС Росії заявили про надзвичайно високу ймовірність ядерного конфлікту
16:44
Молдова
"Втручання у внутрішні справи": Молдова відповіла на ідею Захарової перейменувати румунську мову на молдовську
16:39
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці ліквідували за день 33 росіян
16:36
Андрій Ярмоленко (в центрі)
Збірна України ризикує втратити ще трьох ключових футболістів перед грою з Англією
16:31
обережно міни
На Херсонщині чоловік наступив на ворожу міну: йому відірвало частину ноги
16:26
окупанти крим
На тимчасово окупованих територіях утворилась медична криза, - Центр нацспротиву
16:25
У Києві громадський транспорт працюватиме довше. Деталі
16:22
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Обстріл Росією багатоповерхівок у Запоріжжі: одна людина загинула, кількість постраждалих зросла до 33
16:09
Ганна Маляр
На Луганщині окупанти планують залучити всіх місцевих чоловіків до мобілізаційних навчань, - Маляр
16:06
OPINION
Павло Клімкін
Путін попросив у Сі ярлик на наступний президентський термін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV