У Німеччині 400 українських військових розпочали навчання на танках Abrams, - Пентагон
Перша група з 400 українських військових розпочала у Німеччині навчання на американських танках Abrams
Про це повідомляє The New York Times.
За словами речника Пентагону Гаррона Гарна, перша група з близько 400 українських солдатів почала навчатися в Німеччині керувати та обслуговувати американські танки M1 Abrams.
Близько 200 військовослужбовців — приблизно один бронетанковий батальйон — 26 травня почали проходити інструктаж на полігонах у Графенвері та Хоенфельсі. Він включає такі базові завдання, як влучна стрільба та медичні навички, тренування на рівні взводу та роти, а також більш масштабні навчання за участю підрозділів розміром батальйону, які протистоять один одному.
Інші 200 українських військових навчаються заправляти та обслуговувати танки.
Раніше у Пентагоні заявляли, що до Німеччини буде відправлено 31 танк для використання в програмі підготовки українських військових. Очікується що вона триватиме 10-12 тижнів. Також повідомлялося, що боєздатні танки можуть потрапити на місця бойових дій в Україні до осені.
- 21 квітня, під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн", було вирішено, що підготовка українців до управління танками Abrams розпочнеться в Німеччині на початку літа та триватиме 10 тижнів.
- 12 травня міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Сполучені Штати передадуть Україні танки Abrams на початку осені 2023 року.
- 15 травня до Німеччини зі США доправили 31 Abrams, на яких навчатимуться українські військові.
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