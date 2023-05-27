Про це повідомляє The New York Times.

За словами речника Пентагону Гаррона Гарна, перша група з близько 400 українських солдатів почала навчатися в Німеччині керувати та обслуговувати американські танки M1 Abrams.

Близько 200 військовослужбовців — приблизно один бронетанковий батальйон — 26 травня почали проходити інструктаж на полігонах у Графенвері та Хоенфельсі. Він включає такі базові завдання, як влучна стрільба та медичні навички, тренування на рівні взводу та роти, а також більш масштабні навчання за участю підрозділів розміром батальйону, які протистоять один одному.

Інші 200 українських військових навчаються заправляти та обслуговувати танки.

Раніше у Пентагоні заявляли, що до Німеччини буде відправлено 31 танк для використання в програмі підготовки українських військових. Очікується що вона триватиме 10-12 тижнів. Також повідомлялося, що боєздатні танки можуть потрапити на місця бойових дій в Україні до осені.