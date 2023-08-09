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Польща додатково відправить на кордон із Білоруссю вдвічі більше військових, ніж планувала

9 серпня, 2023 середа
19:34
Світ Польща кордон

Польща посилить двома тисячами військовослужбовців кордон із Білоруссю на тлі перебування в цій країні російських найманців ПВК Вагнера

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Васік, передає Радіо Свобода.

"Це буде підкріплення не з тисячі, а з двох тисяч солдатів", – сказав Васік державному інформагентству PAP.

За словами заступника голови МВС, цей крок схвалив міністр оборони після відповідного запиту польського прикордонного відомства.

Війська планують розгорнути впродовж двох тижнів. Вони приєднаються до тих двох тисяч військовослужбовців, які вже перебувають на кордоні.

Напередодні міноборони Польщі анонсувало відправлення на кордон із Білоруссю однієї тисячі військових.

Що відомо про вагнерівців у Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати. Згодом повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

7 серпня в Білорусі стартували військові навчання. Полігони розташовано поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калініградською областю Росії.

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Польща
Білорусь
Війна з Росією
Вагнергейт
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