Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, на кордоні збільшили кількість прикордонних нарядів, організували моніторинг ситуації по той бік державного кордону, посилили бойову службу та ведення розвідки.

Як повідомив Наєв, державний кордон України щільно замінований і в поєднанні з природними перешкодами створює зони непрохідності для ворожих сил.

"Для ворога підготовлено все, що буде нищити його й не допускати його проходу вглиб нашої території. Ми вживаємо адекватних заходів щодо підсилення охорони та оборони державного кордону. Безпосередньо зараз збільшено кількість особового складу прикордонників. Також активно розвивається система оборонних рубежів та позицій", - розповів Наєв.

За словами командувача Об’єднаних Сил ЗСУ, Генштаб передбачив збільшення сил у разі зростання загрози. Водночас ситуація наразі оцінюється як стабільна та контрольована. Розвідка України чітко володіє інформацією про тих, хто перебуває по той бік кордону та чим вони займаються в режимі онлайн

"У разі зростання рівня військової загрози відбудеться посилення як засобів вогневого ураження, протитанкової зброї, систем протиповітряної оборони, так живої сили. ", – підкреслив генерал-лейтенант.

Наєв додав, що він безпосередньо перебуває в активному спілкуванні з командувачем оперативного командування ЗС Польщі генералом Томашом Піатровські.

"Ми часто зустрічаємося, проводимо телефонні розмови, обмінюємося інформацією стосовно того, що робить Польща та інші країни НАТО зі зміцнення своїх кордонів", – зауважив генерал-лейтенант командувача Об’єднаних Сил ЗСУ.