До Білорусі для навчань ОДКБ прибув перший ешелон з Росії
Перший ешелон з Росії прибув до Білорусі для навчань Організації договору про колективну безпеку, до якої входять також Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан
Про це повідомляє моніторинговий тг-канал "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що ешелон із технікою та особовим складом збройних сил Росії прибув на станцію Брест-Південний 18 серпня.
"За нашими даними, військові ЗС РФ прибули до Бреста для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2023", які відбудуться в Білорусі з 1 по 6 вересня", - вказує моніторинговий канал.
Водночас у Білорусі відбуватимуться навчання:
- "Пошук-2023" із силами розвідки;
- "Ешелон-2023" із силами матеріально-технічного забезпечення військ;
- "Бар'єр-2023" зі спільним формуванням військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту і медичного забезпечення;
- "Скеля-2023" з підрозділами МНС.
За інформацією моніторингового каналу, російські військові перебуватимуть на полігоні "Брестський" щонайменше до 9 вересня, там відбудеться частина із запланованих навчань.
- 10 січня стало відомо, що Вірменія відмовилася від проведення навчань ОДКБ на своїй території, оскільки країна вважає недоцільним проведення навчань у нинішній ситуації.
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