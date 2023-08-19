До Білорусі для навчань ОДКБ прибув перший ешелон з Росії

Про це повідомляє моніторинговий тг-канал "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що ешелон із технікою та особовим складом збройних сил Росії прибув на станцію Брест-Південний 18 серпня.

"За нашими даними, військові ЗС РФ прибули до Бреста для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2023", які відбудуться в Білорусі з 1 по 6 вересня", - вказує моніторинговий канал.

Водночас у Білорусі відбуватимуться навчання:

"Пошук-2023" із силами розвідки;

"Ешелон-2023" із силами матеріально-технічного забезпечення військ;

"Бар'єр-2023" зі спільним формуванням військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту і медичного забезпечення;

"Скеля-2023" з підрозділами МНС.

За інформацією моніторингового каналу, російські військові перебуватимуть на полігоні "Брестський" щонайменше до 9 вересня, там відбудеться частина із запланованих навчань.