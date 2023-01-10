Про це повідомляє news.am.

Відповідну заяву Пашинян зробив 10 січня на пресконференції. За його словами, міністр оборони Вірменії вже поінформував об'єднаний штаб Організації договору з колективної безпеки про те, що у Вірменії вважають недоцільним проведення навчань у нинішній ситуації.

Пашинян наголосив, що принаймні у 2023 році навчань ОДКБ у Вірменії не буде. Очікувалося, що у 2023 році на території країни відбудуться навчання ОДКБ "Непорушне братсво-2023".

24 листопада 2022 року Нікол Пашинян на саміті ОДКБ в Єревані відмовився підписувати проєкт спільної декларації та документи про державні заходи щодо надання допомоги Вірменії.

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