Вірменія відмовилася від проведення навчань ОДКБ на своїй території
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна не буде проводити на своїй території навчання ОДКБ у 2023 році
Про це повідомляє news.am.
Відповідну заяву Пашинян зробив 10 січня на пресконференції. За його словами, міністр оборони Вірменії вже поінформував об'єднаний штаб Організації договору з колективної безпеки про те, що у Вірменії вважають недоцільним проведення навчань у нинішній ситуації.
Пашинян наголосив, що принаймні у 2023 році навчань ОДКБ у Вірменії не буде. Очікувалося, що у 2023 році на території країни відбудуться навчання ОДКБ "Непорушне братсво-2023".
- 24 листопада 2022 року Нікол Пашинян на саміті ОДКБ в Єревані відмовився підписувати проєкт спільної декларації та документи про державні заходи щодо надання допомоги Вірменії.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.06
Купівля 40.06Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 41.78Продаж 42.82
- Актуальне
- Важливе