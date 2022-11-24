Пашинян вчинив демарш на саміті ОДКБ, відмовившись підписувати спільні документи

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода", з посиланням на пресслужба уряду.

Виступаючи на саміті, Пашинян закликав організацію дати політичну оцінку дій Азербайджану проти Вірменії, які вважає агресією. За його словами, союзники повинні добиватися від Азербайджану виведення військ із зайнятої ними частини території Вірменії, інше "може означати відмову ОДКБ від союзницьких зобов'язань". При цьому Пашинян наголосив, що не просить у ОДКБ військової допомоги.

Влада Вірменії стверджує, що внаслідок збройних сутичок у вересні на кордоні азербайджанські військові зайняли частину вірменської суверенної території. У Баку це заперечують, вказуючи на те, що кордони між країнами не демарковані.

Білоруський керівник Олександр Лукашенко раніше сказав, що вірменська сторона запропонувала поправки до документа, який має бути підписаний, але "ми вирішили не приймати ці два пункти, не заглиблюватись у них". Президент Росії Володимир Путін, який був присутнім на засіданні, заявив, що сподівається на укладення мирного договору між Азербайджаном і Вірменією.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи підсумки саміту, сказав, що про вихід Вірменії з ОДКБ не йдеться. За словами Пєскова, лідерам "не все вдалося погодити", а "складність переговорів" була "обумовлена складністю моменту, який ми всі переживаємо".

Відзначимо, в ОДКБ (Організацію договору про колективну безпеку, - ред.) входять Вірменія, Росія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Білорусь.

Нагадаємо, у Вірменії напередодні саміту ОДКБ спалахнули протести проти візиту Путіна. Вірмени, а також росіяни, що втекли з країни через мобілізацію та утиски, вимагають виходу країни з ОДКБ та протестують проти візиту президента Росії.

13 вересня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались обстріли з мінометів і важкої артилерії. Того ж дня прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив у Путіна та ОДКБ допомоги у вирішені конфлікту з Азербайджаном.

Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії, висловили свої співчуття та створили "робочу групу".

14 вересня Пашинян знову попросив про військову допомогу у вирішенні конфлікту з Азербайджаном в країн-членів ОДКБ.

18 вересня в столиці Вірменії Єревані пройшов мітинг за вихід країни з ОДКБ.

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