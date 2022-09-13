Пашинян попросив у Путіна допомоги у рамках ОДКБ

Про це йдеться на сторінці прем'єр-міністра Вірменії, інформує проурядова АМІ "Новости-Армения".

Під керівництвом прем'єр-міністра Вірменії Миколи Пашиняна відбулося засідання Ради безпеки, в якому окрім членів Ради безпеки взяли участь президент Ваагн Хачатурян та голова Національних Зборів Ален Симонян.

"У зв'язку з агресією щодо суверенної території Вірменії ухвалено рішення про офіційне звернення до Російської Федерації з метою реалізації положень Договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу до Організації Договору про колективну безпеку та Ради Безпеки ООН", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що Путін вже відмовляв Вірменії у допомозі в ході конфлікту з Азербайджаном. Президент Росії тоді заявляв, що "на територію Вірменії ніхто не замахнувся", тому не вступатиме у рамках ОДКБ у конфлікт з Азербайджаном.

"Договір про колективну безпеку передбачає взаємну допомогу у випадку агресії щодо території країни-учасниці угоди. На територію Вірменії ніхто не замахнувся. І це не дає нам жодного права брати прямої участі у цих бойових діях", - зазначив президент РФ.

Нагадаємо, близько опівночі у ніч на 13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони навзаєм звинувачують одна одну у початку воєнних дій та повідомляють про вбитих і поранених.

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