Між Вірменією та Азербайджаном почались військові дії

Про це повідомляють медіа двох країн

Підрозділи ЗС Азербайджану 13 вересня о 00:05 розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії та великокаліберних знарядь у напрямку Горіса, Сотка та Джермука, повідомляє АМІ "Новости-Армения" з посиланням на прессекретаря вірменського оборонного відомства Арама Торосяна.

Міноборони Азербайджану повідомляє зі свого боку, що збройні сили Вірменії вчинили масштабні диверсії на Дашкесанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.

"Диверсійні групи збройних сил Вірменії в темну пору доби мінували ділянки між позиціями підрозділів азербайджанської армії та дорогами постачання в різних напрямках, використовуючи гірський рельєф місцевості та наявні ущелини долин.

Внаслідок невідкладних заходів, вжитих нашими підрозділами щодо негайного запобігання цим діям, виникли бойові зіткнення.

Окремі позиції, укриття та опорні пункти азербайджанської армії на території Дашкесанського, Кельбаджарського і Лачинського районів були обстріляні з різних видів зброї, в тому числі з мінометів, підрозділами ЗС Вірменії, дислокованими в напрямку населених пунктів Басаркечер, Істісу, Гаракілса і Хорус. Внаслідок цього є втрати серед особового складу, пошкодження військової інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Телеграм-канали повідомляють, що 102-а російська військова база в Гюмрі приведена в готовність номер один.

Війна вже йде майже по всій лінії вірмено-азербайджанського кордону, а російська база тільки-но приводиться в бойову готовність.

Вірменські телеграм канали повідомляють, що за посередництва російської сторони досягнуто попередньої домовленості про припинення вогню о 02:30 за місцевим часом

Уряд Вірменії збирається на екстрену нараду. Ймовірно, незабаром буде звернення до ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку).

Згідно з угодою ОДКБ напад на Вірменію фактично означає напад на Білорусь, Казахстан, Киргизію, Росію і Таджикистан. Вірменія має право звернутися до співдружності по військову допомогу.

Азербайджанські медіа не підтверджують новину про будь-які домовленості щодо припинення вогню за посередництва російської сторони.

Між Вірменією та Азербайджаном почались військові дії

На кордоні почались обстріли з мінометів та важкої артилерії

Про це повідомляють медіа двох країн

Азербайджан опівночі атакував Вірменію: з артилерії і з безпілотників обстріляні міста Джермук і Горіс, що знаходяться поряд з кордоном, а також село Сотк, стверджує Міноборони Вірменії.

Міноборони Азербайджану також підтвердило факт зіткнень на кордоні, звинувативши вірменських військових у мінуванні азербайджанських позицій.

Нагадаємо, на початку серпня між Вірменією та Азербаджаном знову загострився конфлікт за Нагірний Карабах, яка є окупованою територією Азербайджану. Сторони звинувачували одна одну у порушенні перемир'я, укладеного після воєнних дій у 2020 році. За результатами цих сутичок під контроль Азербайджану перейшло кілька стратегічних висот та сіл, які дозволяли контролювати Лачинський коридор. Російські "миротворці", чисельність яких суттєво знизилась після передислокації в Україну, не чинили жодного опору.

У ситуацію активно втручається Туреччина, котра є партнером Азербайджану, а також ЄС та США, які готові допомагати Вірменії укласти мир на прийнятних умовах. Усі разом вони все жорсткіше витісняють Росію з регіону.

25 серпня стало відомо, що Азербайджан витіснив росіян з коридору, що з'єднує Вірменію та "Нагірно-Карабахську республіку"

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