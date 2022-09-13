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Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії у конфлікті з Азербайджаном – лише висловили співчуття і створили "робочу групу"

13 вересня, 2022 вiвторок
23:20
Світ Азербайджанські війська

Рада колективної безпеки ОДКБ на позачерговому засіданні в режимі відеоконференції обговорила обстановку на вірмено-азербайджанському кордоні

Про це повідомила "Интерфакс" з посиланням на прес-служба уряду Вірменії.

"На засіданні обговорено ситуацію, що склалася на вірмено-азербайджанському кордоні, і подальші кроки ОДКБ. Про прийняті рішення повідомить секретаріат ОДКБ", - йдеться в повідомленні.

У засіданні, яке провів прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, взяли участь президенти Росії, Казахстану, Киргизії, прем'єр-міністр Таджикистану, секретар Ради безпеки Білорусії, заступник генсека ОДКБ.

Телеграм канал Ateo спочатку оприлюднив заяву ОДКБ за наслідками розгляду звернення Вірменії за військовою допомогою:

"Вважаємо застосування сили неприйнятним. Для врегулювання протиріч мають використовуватися виключно політико-дипломатичні методи та домовленості, закріплені у заявах лідерів Азербайджану, Вірменії та Росії від 09 листопада 2020 року, 11 січня та 26 листопада 2021 року. Високо оцінюємо посередницькі зусилля Російської Федерації у припиненні вогню на лінії зіткнення. Висловлюємо глибокі співчуття сім'ям загиблих та бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим".

Також у Міноборони РФ повідомили, що за добу у зоні відповідальності російського миротворчого контингенту в Карабаху порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ateo згодом додає, що на засіданні ОДКБ запропоновано відправити генсека організації на кордон Вірменії та Азербайджану та створити робочу групу для аналізу ситуації.

  • Нагадаємо, близько опівночі у ніч на 13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони навзаєм звинувачують одна одну у початку воєнних дій та повідомляють про вбитих і поранених.
  • Лідери Вірменії звернулись до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.
  • Держдеп США закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити військові дії, а Франція скликає Радбез ООН. У МЗС України теж закликали Вірменію та Азербайджан до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту
  • 14 вересня Азербайджан та Вірменію відвідає спеціальний представник ЄС із Південного Кавказу Тойво Клаар. Він буде наголошувати на продовженні переговорів між лідерами Азербайджану та Вірменії за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля.

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Росія
Азербайджан
Вірменія
ОДКБ
Військові новини
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