Про це повідомила "Интерфакс" з посиланням на прес-служба уряду Вірменії.

"На засіданні обговорено ситуацію, що склалася на вірмено-азербайджанському кордоні, і подальші кроки ОДКБ. Про прийняті рішення повідомить секретаріат ОДКБ", - йдеться в повідомленні.

У засіданні, яке провів прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, взяли участь президенти Росії, Казахстану, Киргизії, прем'єр-міністр Таджикистану, секретар Ради безпеки Білорусії, заступник генсека ОДКБ.

Телеграм канал Ateo спочатку оприлюднив заяву ОДКБ за наслідками розгляду звернення Вірменії за військовою допомогою:

"Вважаємо застосування сили неприйнятним. Для врегулювання протиріч мають використовуватися виключно політико-дипломатичні методи та домовленості, закріплені у заявах лідерів Азербайджану, Вірменії та Росії від 09 листопада 2020 року, 11 січня та 26 листопада 2021 року. Високо оцінюємо посередницькі зусилля Російської Федерації у припиненні вогню на лінії зіткнення. Висловлюємо глибокі співчуття сім'ям загиблих та бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим".

Також у Міноборони РФ повідомили, що за добу у зоні відповідальності російського миротворчого контингенту в Карабаху порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ateo згодом додає, що на засіданні ОДКБ запропоновано відправити генсека організації на кордон Вірменії та Азербайджану та створити робочу групу для аналізу ситуації.

Нагадаємо, близько опівночі у ніч на 13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони навзаєм звинувачують одна одну у початку воєнних дій та повідомляють про вбитих і поранених.

Лідери Вірменії звернулись до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.

Держдеп США закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити військові дії, а Франція скликає Радбез ООН. У МЗС України теж закликали Вірменію та Азербайджан до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту

14 вересня Азербайджан та Вірменію відвідає спеціальний представник ЄС із Південного Кавказу Тойво Клаар. Він буде наголошувати на продовженні переговорів між лідерами Азербайджану та Вірменії за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля.

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