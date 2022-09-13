Врегулювання військового конфлікту. Вірменію та Азербайджан відвідає спецпредставник ЄС
Спеціальний представник ЄС із Південного Кавказу Тойво Клаар 14 вересня відвідає Азербайджан та Вірменію
Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у вівторок під час телефонної розмови з главою МЗС Азербайджану Джейхуном Байрамовим, інформує "Інтерфакс-Азербайджан".
Як повідомляє МЗС Азербайджану, під час розмови Боррель висловив стурбованість напруженістю на вірмено-азербайджанському кордоні. Він також наголосив на важливості продовження переговорів між лідерами Азербайджану та Вірменії за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля.
Боррель під час розмови повідомив, що спеціальний представник ЄС із Південного Кавказу Тойво Клаар 14 вересня відвідає регіон.
- Нагадаємо, близько опівночі у ніч на 13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони навзаєм звинувачують одна одну у початку воєнних дій та повідомляють про вбитих і поранених.
- Лідери Вірменії звернулись до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.
- Держдеп США закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити військові дії, а Франція скликає Радбез ООН. У МЗС України теж закликали Вірменію та Азербайджан до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту
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