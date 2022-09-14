Пашинян попросив у ОДКБ військову допомогу в конфлікті з Азербайджаном
Вірменія звернулася до ОДКБ на підставі четвертої статті Договору про колективну безпеку, в якій йдеться про те, що агресія проти однієї з держав-членів вважається агресією проти інших країн
Про це під час урядової години у Національних Зборах заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє "Арменпрес".
"Ми звернулися до ОДКБ за допомогою, у тому числі військовою, для відновлення територіальної цілісності Вірменії та забезпечення виведення азербайджанських збройних сил з території Вірменії", - заявив Пашинян.
Пашинян назвав скликання засідання ОДКБ 13 вересня задовільним фактом, висловивши думку, що відбулося щире та відкрите обговорення.
"Думаю, що на даному етапі ухвалено мінімально необхідні рішення з погляду оцінки ситуації", - сказав він.
Говорячи про політичну позицію Вірменії, Пашинян сказав: "Між Вірменією та Азербайджаном є кордон, цей кордон визнаний, і визнання цього кордону ратифіковано обома країнами. Якщо Азербайджан каже, що такого немає, то в загальному контексті низка висловлених ним позицій зовсім позбавляється сенсу і не має жодного обґрунтування".
Відповідаючи на запитання депутатів у парламенті Нікол Пашинян зазначив: "Неважливий військовий баланс, хто і скільки зброї має, чий союзник хороший, а чийсь поганий, це політична позиція, і вона не зміниться".
- Нагадаємо, близько опівночі у ніч на 13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони навзаєм звинувачують одна одну у початку воєнних дій та повідомляють про вбитих і поранених.
- Лідери Вірменії звернулись до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.
- Держдеп США закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити військові дії, а Франція скликає Радбез ООН. У МЗС України теж закликали Вірменію та Азербайджан до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту
- 14 вересня Азербайджан та Вірменію відвідає спеціальний представник ЄС із Південного Кавказу Тойво Клаар. Він буде наголошувати на продовженні переговорів між лідерами Азербайджану та Вірменії за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля.
- Міноборони Вірменії заявило про другий обстріл автомобілів ФСБ Росії з боку Азербайджану. Перший обстріл бази прикордонників ФСБ РФ відбувся в ніч на 13 вересня, а вдруге колону авто ФСБ обстріляли сьогодні, 14 вересня 2022 р. Баку спростовує.
- Відзначимо, що перший обстріл відбувся до засідання ОДКБ, що відбулося 13 вересня. Воно, згідно статуту організації, мало б відреагувати на агресію Азербайджану та скерувати свої війська на допомогу Вірменії. Проте того не зробили, обмежившись співчуттями і створенням "робочої групи".
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