Пашинян попросив у ОДКБ військову допомогу в конфлікті з Азербайджаном

Про це під час урядової години у Національних Зборах заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє "Арменпрес".

"Ми звернулися до ОДКБ за допомогою, у тому числі військовою, для відновлення територіальної цілісності Вірменії та забезпечення виведення азербайджанських збройних сил з території Вірменії", - заявив Пашинян.

Пашинян назвав скликання засідання ОДКБ 13 вересня задовільним фактом, висловивши думку, що відбулося щире та відкрите обговорення.

"Думаю, що на даному етапі ухвалено мінімально необхідні рішення з погляду оцінки ситуації", - сказав він.

Говорячи про політичну позицію Вірменії, Пашинян сказав: "Між Вірменією та Азербайджаном є кордон, цей кордон визнаний, і визнання цього кордону ратифіковано обома країнами. Якщо Азербайджан каже, що такого немає, то в загальному контексті низка висловлених ним позицій зовсім позбавляється сенсу і не має жодного обґрунтування".

Відповідаючи на запитання депутатів у парламенті Нікол Пашинян зазначив: "Неважливий військовий баланс, хто і скільки зброї має, чий союзник хороший, а чийсь поганий, це політична позиція, і вона не зміниться".

Нагадаємо, близько опівночі у ніч на 13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони навзаєм звинувачують одна одну у початку воєнних дій та повідомляють про вбитих і поранених.

Лідери Вірменії звернулись до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.

Держдеп США закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити військові дії, а Франція скликає Радбез ООН. У МЗС України теж закликали Вірменію та Азербайджан до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту

14 вересня Азербайджан та Вірменію відвідає спеціальний представник ЄС із Південного Кавказу Тойво Клаар. Він буде наголошувати на продовженні переговорів між лідерами Азербайджану та Вірменії за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля.

Міноборони Вірменії заявило про другий обстріл автомобілів ФСБ Росії з боку Азербайджану. Перший обстріл бази прикордонників ФСБ РФ відбувся в ніч на 13 вересня, а вдруге колону авто ФСБ обстріляли сьогодні, 14 вересня 2022 р. Баку спростовує.

Відзначимо, що перший обстріл відбувся до засідання ОДКБ, що відбулося 13 вересня. Воно, згідно статуту організації, мало б відреагувати на агресію Азербайджану та скерувати свої війська на допомогу Вірменії. Проте того не зробили, обмежившись співчуттями і створенням "робочої групи".

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