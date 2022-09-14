Про це повідомляють офіційні особи та телеграм-канали.

"У ніч із 12 на 13 вересня пункт дислокації прикордонних сил ФСБ Росії на території Гегаркунікської області Вірменії обстріляли збройні сили Азербайджану. Особовий склад був змушений терміново залишити місце дислокації. Згідно з нашою достовірною інформацією, внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю розміщення російських прикордонників та військову техніку", - повідомляє видання Инфотека24.

За інформацією видання міноборони Азербайджану спростовує факт обстрілу пункту дислокації прикордонників ФСБ Росії у Гегаркунікській області Вірменії.

Сьогодні міноборони Вірменії на брифінгу повідомило, що Азербайджанська сторона також атакувала автомобілі ФСБ Росії, які виконують гуманітарну місію у зоні бойових дій.

Відзначимо, що перший обстріл відбувся до засідання ОДКБ, що відбулося 13 вересня. Воно, згідно статуту організації, мало б відреагувати на агресію Азербайджану та скерувати свої війська на допомогу Вірменії. Проте того не зробили, обмежившись співчуттями і створенням "робочої групи".

Другий обстріл лише загострив ситуацію, проте з боку Росії поки немає жодної офіційної реакції.

Нагадаємо, близько опівночі у ніч на 13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони навзаєм звинувачують одна одну у початку воєнних дій та повідомляють про вбитих і поранених.

Лідери Вірменії звернулись до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.

Держдеп США закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити військові дії, а Франція скликає Радбез ООН. У МЗС України теж закликали Вірменію та Азербайджан до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту

14 вересня Азербайджан та Вірменію відвідає спеціальний представник ЄС із Південного Кавказу Тойво Клаар. Він буде наголошувати на продовженні переговорів між лідерами Азербайджану та Вірменії за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля.

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