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Міноборони Вірменії заявило про другий обстріл автомобілів ФСБ Росії з боку Азербайджану. Баку спростовує

14 вересня, 2022 середа
16:58
Світ Азербайджан обстріляв ФСБ РФ у Вірменії

Перший обстріл бази прикордонників ФСБ РФ відбувся в ніч на 13 вересня, а вдруге колону авто ФСБ обстріляли сьогодні, 14 вересня

Про це повідомляють офіційні особи та телеграм-канали.

"У ніч із 12 на 13 вересня пункт дислокації прикордонних сил ФСБ Росії на території Гегаркунікської області Вірменії обстріляли збройні сили Азербайджану. Особовий склад був змушений терміново залишити місце дислокації. Згідно з нашою достовірною інформацією, внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю розміщення російських прикордонників та військову техніку", - повідомляє видання Инфотека24.

За інформацією видання міноборони Азербайджану спростовує факт обстрілу пункту дислокації прикордонників ФСБ Росії у Гегаркунікській області Вірменії.

Сьогодні міноборони Вірменії на брифінгу повідомило, що Азербайджанська сторона також атакувала автомобілі ФСБ Росії, які виконують гуманітарну місію у зоні бойових дій.

Відзначимо, що перший обстріл відбувся до засідання ОДКБ, що відбулося 13 вересня. Воно, згідно статуту організації, мало б відреагувати на агресію Азербайджану та скерувати свої війська на допомогу Вірменії. Проте того не зробили, обмежившись співчуттями і створенням "робочої групи".

Другий обстріл лише загострив ситуацію, проте з боку Росії поки немає жодної офіційної реакції.

  • Нагадаємо, близько опівночі у ніч на 13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони навзаєм звинувачують одна одну у початку воєнних дій та повідомляють про вбитих і поранених.
  • Лідери Вірменії звернулись до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.
  • Держдеп США закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити військові дії, а Франція скликає Радбез ООН. У МЗС України теж закликали Вірменію та Азербайджан до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту
  • 14 вересня Азербайджан та Вірменію відвідає спеціальний представник ЄС із Південного Кавказу Тойво Клаар. Він буде наголошувати на продовженні переговорів між лідерами Азербайджану та Вірменії за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля.

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