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У Єревані проходить мітинг за вихід з ОДКБ

18 вересня, 2022 неділя
14:45
Світ Вірменія

Сьогодні, 18 вересня, у столиці Вірменії Єревані відбувся мітинг за вихід країни з організації Договору про колективну безпеку. Цей протест став реакцію на відмову організації допомогти Вірменії в конфлікті з Азербайджаном

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у телеграмі.

"На площі Франції в Єревані зібрався мітинг з вимогами до керівництва Вірменії вийти з організації Договору про колективну безпеку. З врахуванням бойових дій між Таджикистаном та Киргизією демонтаж ОДКБ стає реальністю. Вплив Росії, враховуючи демарш Казахстану, тане на очах. На Кавказі головним гравцем стає Туреччина", - пише Цаплієнко.

У Вірменії вже неодноразово заявляли про неспроможність ОДКБ захистити країну у війні з Азербайджаном.

Як зазначають місцеві телеграм-канали, акція за вихід Вірменії з ОДКБ відбувається через зраду цієї організації та ненадання Вірменії допомоги.

 

Читайте також: Чому Ненсі Пелосі полетіла у Вірменію, а не в Азербайджан? Чому вона полетіла у Тайвань, а не у Китай?

Також вчора, 17 вересня, Вірменію відвідала спікерка палати представників США Ненсі Пелосі.

"Сьогодні я очолюю делегацію Конгресу у Вірменії, щоб наголосити на твердій прихильності США безпеці, економічному процвітанню та демократичному управлінню у Вірменії та на Кавказі", - написала вона у твіттері.

Довідка

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ, Ташкентський договір) – військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан. Влада Росії намагається подати ОДКБ як реальну альтернативу НАТО і всіма силами домагається збільшення ваги ОДКБ у системі міжнародних відносин.

  • 13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони звинуватили одна одну у початку воєнних дій.
  • Президент Вірменії Нікол Пашинян звернувся до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.
  • Одразу після цього країни ОДКБ висловили співчуття і створили "робочу групу".
  • 16 вересня Ненісі Пелосі повідомила про свій намір вирушити до Вірменії на вихідних на тлі чергового загострення бойових дій Вірменії та Азербайджану. А 17 вересня спікерка палати представників США відвідала Вірменію.
  • Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян 17 вересня висловив обурення реакцією Організації договору про колективну безпеку на прохання про допомогу в конфлікті з Азербайджаном.

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Росія
Азербайджан
Одещина
Вірменія
США
Ненсі Пелосі
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