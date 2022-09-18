У Єревані проходить мітинг за вихід з ОДКБ

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у телеграмі.

"На площі Франції в Єревані зібрався мітинг з вимогами до керівництва Вірменії вийти з організації Договору про колективну безпеку. З врахуванням бойових дій між Таджикистаном та Киргизією демонтаж ОДКБ стає реальністю. Вплив Росії, враховуючи демарш Казахстану, тане на очах. На Кавказі головним гравцем стає Туреччина", - пише Цаплієнко.

У Вірменії вже неодноразово заявляли про неспроможність ОДКБ захистити країну у війні з Азербайджаном.

Як зазначають місцеві телеграм-канали, акція за вихід Вірменії з ОДКБ відбувається через зраду цієї організації та ненадання Вірменії допомоги.

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Також вчора, 17 вересня, Вірменію відвідала спікерка палати представників США Ненсі Пелосі.

"Сьогодні я очолюю делегацію Конгресу у Вірменії, щоб наголосити на твердій прихильності США безпеці, економічному процвітанню та демократичному управлінню у Вірменії та на Кавказі", - написала вона у твіттері.

Довідка

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ, Ташкентський договір) – військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан. Влада Росії намагається подати ОДКБ як реальну альтернативу НАТО і всіма силами домагається збільшення ваги ОДКБ у системі міжнародних відносин.

13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони звинуватили одна одну у початку воєнних дій.

Президент Вірменії Нікол Пашинян звернувся до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.

Одразу після цього країни ОДКБ висловили співчуття і створили "робочу групу".

16 вересня Ненісі Пелосі повідомила про свій намір вирушити до Вірменії на вихідних на тлі чергового загострення бойових дій Вірменії та Азербайджану. А 17 вересня спікерка палати представників США відвідала Вірменію.

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян 17 вересня висловив обурення реакцією Організації договору про колективну безпеку на прохання про допомогу в конфлікті з Азербайджаном.

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