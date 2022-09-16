Україна має здобути перемогу у війні проти Росії, - Пелосі

Про це заявила спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

"Україна має здобути перемогу у війні, яку розв'язала Росія. Після перемоги Москва також має понести відповідальність за свою агресію", - наголосила Пелосі.

Також наголошується, що Пелосі має намір вирушити до Вірменії на вихідних на тлі чергового загострення бойових дій Вірменії та Азербайджану.

Раніше стало відомо, що Зеленський поговорив із Пелосі. Головною темою бесіди стало посилення тиску на державу-терориста задля досягнення миру та наближення перемоги.

11 серпня спікерка палати представників США Ненсі Пелосі, яка на початку серпня відвідала Тайвань, заявила, що американці не дадуть Китаю ізолювати Тайвань. За її словами, США залишаються на позиціях, визначених у трьох спільних комюніке між Америкою й Китаєм, а також інших домовленостей щодо Тайваню.

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