Про це вона заявила під час спеціальної пресконференції 10 серпня у Вашингтоні, передає Укрінформ.

"Ми не відходимо від цього (політики "одного Китаю", - ред. ). Але водночас ми не дозволимо Китаю ізолювати Тайвань", - зауважила Пелосі.

За її словами, США залишаються на позиціях, визначених у трьох спільних комюніке між Америкою й Китаєм, а також інших домовленостей щодо Тайваню.

Проте конгресвумен додала, що Пекін не може забороняти парламентській делегації США відвідувати Тайвань. А мета її останнього візиту на острів полягала в тому, щоб привітати процвітаючу демократію, висловити повагу успішній економіці та ентузіазму людей, які зберігають свій демократичний лад.

3 серпня завершився візит Пелосі на Тайвань. Спікерка палати представників конгресу США провела символічні зустрічі з керівництвом острівної держави, отримала орден та відвідала музей, що висвітлює боротьбу Тайваню з Китаєм.

Очільники МЗС країн G7 підтримали візит Пелосі. Заяву підписали Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія, Сполучені Штати та Верховний представник Європейського союзу.

5 серпня Пекін заявив, що накладе санкції на спікерку палати представників США Ненсі Пелосі. Це пов'язано з тим, що вона відвідала Тайвань. Згодом влада КНР повідомила про згортання співробітництва зі США.

Після цього Білий дім викликав посла Китаю, аби засудити ескалацію погроз Пекіна та підтвердити, що Сполучені Штати не бажають кризи в Тайвані.

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