Пелосі: США не дозволять Китаю ізолювати Тайвань
Спікерка палати представників США Ненсі Пелосі, яка на початку серпня відвідала Тайвань, каже, що американці не дадуть Китаю ізолювати Тайвань
Про це вона заявила під час спеціальної пресконференції 10 серпня у Вашингтоні, передає Укрінформ.
"Ми не відходимо від цього (політики "одного Китаю", - ред. ). Але водночас ми не дозволимо Китаю ізолювати Тайвань", - зауважила Пелосі.
За її словами, США залишаються на позиціях, визначених у трьох спільних комюніке між Америкою й Китаєм, а також інших домовленостей щодо Тайваню.
Проте конгресвумен додала, що Пекін не може забороняти парламентській делегації США відвідувати Тайвань. А мета її останнього візиту на острів полягала в тому, щоб привітати процвітаючу демократію, висловити повагу успішній економіці та ентузіазму людей, які зберігають свій демократичний лад.
- 3 серпня завершився візит Пелосі на Тайвань. Спікерка палати представників конгресу США провела символічні зустрічі з керівництвом острівної держави, отримала орден та відвідала музей, що висвітлює боротьбу Тайваню з Китаєм.
- Очільники МЗС країн G7 підтримали візит Пелосі. Заяву підписали Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія, Сполучені Штати та Верховний представник Європейського союзу.
- 5 серпня Пекін заявив, що накладе санкції на спікерку палати представників США Ненсі Пелосі. Це пов'язано з тим, що вона відвідала Тайвань. Згодом влада КНР повідомила про згортання співробітництва зі США.
- Після цього Білий дім викликав посла Китаю, аби засудити ескалацію погроз Пекіна та підтвердити, що Сполучені Штати не бажають кризи в Тайвані.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.76
Купівля 38.76Продаж 39.74
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.37
- Актуальне
- Важливе