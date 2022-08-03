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Візит Пелосі на Тайвань завершився. Китай не наважився на військовий конфлікт, але почав економічну блокаду острова

3 серпня, 2022 середа
15:04
Світ Ненсі Пелосі під час візиту на Тайвань

Спікерка палати представників Конгресу США провела символічні зустрічі з керівництвом острівної держави, отримала орден та відвідала музей, що висвітлює боротьбу Тайваню з Китаєм

Про хід поїздки докладно описано у твітері Ненсі Пелосі.

Близько 13.00 літак із Ненсі Пелосі вилетів з аеропорту Тайбей на Тайвані. Перед тим 6 винищувачів F-15 та три літаки-заправники вилетіли з американської бази на Окінаві в напрямку Тайваню.

Під час візиту, який розпочався ввечері 2 серпня, Пелосі зустрілась із головою тайванської адміністрації Цай Інвень.

"Сьогодні наша делегація прибула сюди, щоб недвозначно дати зрозуміти, що ми не відмовимося від нашої прихильності до підтримки Тайваню, і ми пишаємося нашою міцною дружбою. Зараз, як ніколи, солідарність Америки з Тайванем має вирішальне значення, і це послання, яке ми принесли сюди сьогодні", - сказала Пелосі.

Цай Інвень на зустрічі зі спікеркою заявила, що Тайвань не відступить перед військовими загрозами і зміцнюватиме свою обороноздатність. Вона запевнила, що країна зміцнюватиме партнерство зі США у різних сферах, щоб вивести двосторонні відносини на новий рівень.

Також делегація Конгресу зустрілася з віце-президентом законодавчої влади Юань Цай Чі-чан.

Згодом, разом із колишніми політв’язнями вони відвідали Національний музей прав людини, що стало даниною пам’яті героям, які страждали та боролися за демократію Тайваню.

За внесок у розвиток відносин США з островом Цай Інвень вручила Ненсі Пелосі найвищу цивільну нагороду Тайваню - почесний "Орден доброзичливих хмар".

Водночас, відразу після початку візиту, Китай розпочав військові навчання у шести секторах навколо острова.

Влада КНР пообіцяла лідеру Тайваню "прискорений колапс" та "велику катастрофу". Офіційний представник канцелярії у справах Тайваню при держраді країни Ма Сяогуан зазначив, що КНР відстоюватиме суверенітет та територіальну цілісність.

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Також КНР уже припинила постачання природного піску на Тайвань, заборонила імпорт цитрусових та двох видів рибної продукції з Тайваню, а також ввела санкції проти двох тайванських фондів "за очорніння КНР та підтримку сепаратизму".

Окрім цього, Китай попередив авіакомпанії про необхідність уникати польотів у райони навколо Тайваню, де він проводить військові навчання у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів. Офіційне повідомлення було надіслано пізно увечері у вівторок. Польоти будуть обмежені з 12 години дня 4 серпня до 12 години дня 7 серпня, тобто у період заявлених військових навчань.

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Росія, хоч її думки ніхто і не питав, засудила візит Пелосі на Тайвань, назвавши його відвертою провокацією. Згодом, також без особливих підстав для цього, перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія готова допомагати Китаю зброєю у конфлікті з Тайванем, якщо її про це попросять. Водночас, глава МЗС РФ Лавров прибув із робочим візитом до М'янми, який залишився непоміченим для світових медіа.

Відзначимо, що за польотом Пелосі на Тайвань у різний час стежили майже 3 млн. людей.

  • 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.
  • 3 серпня президент США Джон Байден заявив, що поважає рішення Ненсі Пелосі здійснити візит на Тайвань. 

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Китай
Тайвань
США
Ненсі Пелосі
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