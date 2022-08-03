Про це повідомляє видання Aljazeera, яке оприлюднило витяг зі заяви міністерства торгівлі КНР.



Влада вжила заходів "відповідно до чинного положення", кажуть у відомстві.



Так, китайці припинили експорт натурального піску - основного матеріалу, який використовується в будівництві. Також обмежено імпорт тайванських цитрусових і деяких видів риби.



У свою чергу управління Китаю у справах Тайваню окремо оголосило, що заборонить компаніям і окремим особам материкового Китаю здійснювати фінансові операції з двома тайванськими фондами - Тайванським фондом за демократію й Тайванським фондом міжнародного співробітництва та розвитку.



Як зазначає видання, обмеження ввели після повідомлення митного управління Китаю 1 серпня про те, що воно внесло в чорний список понад 100 тайваньських брендів продуктів харчування, адже вони не продовжили експортну реєстрацію.



Генеральний директор Управління з контролю за продуктами і ліками Тайваню Ву Шоу-Мей сказав, що ці кроки можуть бути політично вмотивованими, оскільки до тайваньських виробників ставляться інакше, ніж до виробників з інших країн.

А головний економіст азіатсько-тихоокеанського регіону Natixis у Гонконзі Алісія Гарсія-Ерреро вважає, що призупинення імпорту фруктів і риби матиме незначний вплив на економіку Тайваню, але припинення експорту піску може мати значний вплив, оскільки будівництво стало важливим джерелом економічного зростання протягом пандемія.

Санкції проти Тайваню почнуть діяти від 3 серпня 2022 року.

2 серпня в розпізнавальну зону протиповітряної оборони Тайваню увійшов 21 китайський військовий літак.

2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Пысля цього Китай розпочав військові навчання навколо острова. Також збройні сили Китаю планували запуск бойових ракет під час навчань.

МЗС Китаю, коментуючи можливий візит Пелосі на Тайвань, заявило, що США перетинають червону лінію.

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