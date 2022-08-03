Китай запровадив санкції проти Тайваню: яка сфера отримала обмеження
На тлі підвищеної напруженості через візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на острів, Китай обмежив свою торгівлю з Тайванем
Про це повідомляє видання Aljazeera, яке оприлюднило витяг зі заяви міністерства торгівлі КНР.
Влада вжила заходів "відповідно до чинного положення", кажуть у відомстві.
Так, китайці припинили експорт натурального піску - основного матеріалу, який використовується в будівництві. Також обмежено імпорт тайванських цитрусових і деяких видів риби.
У свою чергу управління Китаю у справах Тайваню окремо оголосило, що заборонить компаніям і окремим особам материкового Китаю здійснювати фінансові операції з двома тайванськими фондами - Тайванським фондом за демократію й Тайванським фондом міжнародного співробітництва та розвитку.
Як зазначає видання, обмеження ввели після повідомлення митного управління Китаю 1 серпня про те, що воно внесло в чорний список понад 100 тайваньських брендів продуктів харчування, адже вони не продовжили експортну реєстрацію.
Генеральний директор Управління з контролю за продуктами і ліками Тайваню Ву Шоу-Мей сказав, що ці кроки можуть бути політично вмотивованими, оскільки до тайваньських виробників ставляться інакше, ніж до виробників з інших країн.
А головний економіст азіатсько-тихоокеанського регіону Natixis у Гонконзі Алісія Гарсія-Ерреро вважає, що призупинення імпорту фруктів і риби матиме незначний вплив на економіку Тайваню, але припинення експорту піску може мати значний вплив, оскільки будівництво стало важливим джерелом економічного зростання протягом пандемія.
Санкції проти Тайваню почнуть діяти від 3 серпня 2022 року.
- 2 серпня в розпізнавальну зону протиповітряної оборони Тайваню увійшов 21 китайський військовий літак.
- 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Пысля цього Китай розпочав військові навчання навколо острова. Також збройні сили Китаю планували запуск бойових ракет під час навчань.
- МЗС Китаю, коментуючи можливий візит Пелосі на Тайвань, заявило, що США перетинають червону лінію.
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