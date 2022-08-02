Про це повідомляє Reuters.

За словами речниці МЗС КНР Хуа Чуньїн, Пекін має намір захищати свій суверенітет і не залишить "сепаратистам та їхнім іноземним посібникам" шансу на незалежність Тайваню.

Вона підкреслила, що через можливий візит Ненсі Пелосі на Тайвань США виходять за рамки дозволеного.

"Сполучені Штати постійно кидають виклики Китаю з тайванського питання, перетинають червону лінію та виходять за рамки дозволеного. Ми рішуче проти втручання сепаратистських елементів та іноземних політичних сил на Тайвані, ми не залишимо їм жодного шансу", - запевнила Хуа Чуньїн.

31 липня Ненсі Пелосі розпочала турне країнами Азії, в межах якого анонсувала візити до низки країн, серед яких не виявилося Тайваню.

1 серпня тайванські ЗМІ повідомили, що візит Ненсі Пелосі до країни відбудеться 2 серпня. МЗС Китаю заявило, що можливий візит спікерки палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань "матиме серйозні наслідки". Проте у Білому домі підтримають поїздку Пелосі на Тайвань попри погрози Китаю.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb