Про це інформує Європейська Правда з посиланням на CNN.

"Ми хочемо впевнитися, що коли вона (Пелосі) подорожує за кордон, то може робити це безпечно, і ми збираємося переконатися в цьому. Для заяв Китаю немає ніяких причин. Немає жодних причин для будь-яких дій. Для спікерів Конгресу не рідкість здійснювати візити на Тайвань", – заявив Кірбі в етері CNN.

На його думку, США "не повинна лякати така риторика чи потенційні дії" Китаю.

Крім того, він зазначив, що це важлива поїздка для спікерки та що Білий дім зробить все можливе, аби підтримати її.

"Наша політика не змінилася, ми й далі зосереджені на спробі зберегти вільний, безпечний і відкритий Індо-Тихооканський регіон", - додав він, відповідаючи на запитання, чи готові США до конфлікту з Китаєм через візит Пелосі у Тайвань.