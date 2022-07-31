Спікерка Палати представників США, розповідаючи про турне Азією, не згадала про візит на Тайвань

Про це повідомляє Bloomberg.

"У Сінгапурі, Малайзії, Південній Кореї та Японії наша делегація проведе зустрічі високого рівня, щоб обговорити, як ми можемо просувати наші спільні інтереси та цінності, зокрема мир і безпеку, економічне зростання та торгівлю, пандемію COVID-19, кліматичну кризу, права людини та демократичне врядування", – заявила Пелосі в неділю.

Вона підтвердила, що в суботу літак із делегацією американських конгресменів зупинився на Гаваях, де вони зустрілися з Індо-Тихоокеанським командуванням Збройних сил США і відвідали меморіал жертвам нападу на Перл-Гарбор.

Раніше Пелосі відмовилася обговорювати точну дату вильоту своєї поїздки, посилаючись на проблеми безпеки. Але вона сказала, що ця поїздка є важливою, оскільки президент США Джо Байден наголошував на важливості Азійсько-Тихоокеанського регіону у своїй зовнішній політиці.

Оскільки можливий візит до Тайваню згадувався на початку цього місяця як можливий в межах серпневого азійського туру Пелосі, Китай різко відреагував, застерігши уряд США від цього.

Офіційний представник МЗС Китаю Чжао заявив, що Китай готовий припинити діалог на найвищому рівні зі США у разі візиту спікера Палати представників Конгресу на Тайвань. Крім того, як повідомлялося, поблизу Тайваню почалися військові навчання КНР.

Оглядачі припускають, що Ненсі Пелосі все ж може зустрітися з представниками Тайваню, але не безпосередньо на острові, а в іншій країні в межах свого турне - наприклад, Японії.

30 липня на тлі візиту Ненсі Пелосі та навчань Китаю Тайвань підняв у небо винищувачі. Разом з тим Китай закрив Тайванську протоку і продовжив "навчальну стрільбу" за допомогою артилерії та РСЗВ. Також місцеві ЗМІ зафіксували перекидання РСЗВ у провінцію, яка знаходиться всього в 180 км від Тайваню.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb