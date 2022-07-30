Тайвань підняв у небо винищувачі на тлі навчань Китаю та візиту Пелосі

Про це журналіст Чаудхарі Парвез повідомив у твіттері.

"Китайські війська почали обстріли Тайванської протоки бойовими артилерійськими снарядами. Хоча Китай стверджує, що це всього лише навчання, тим часом Тайвань щойно підняв винищувачі з авіабази Chiayi Air Base", - пише журналіст, посилаючись на джерела.

Відомо, що борт Ненсі Пелосі, за даними радарів, все ближче наближається до Тайваню. За пересуванням літака вже спостерігають більш як 50 тисяч осіб.

Також стало відомо, що китайські бойові кораблі стежать за американською авіаносною ударною групою на чолі з атомним авіаносцем CVN 76 Ronald Reagan.

Разом з тим Китай закрив Тайванську протоку і продовжив "навчальну стрільбу" за допомогою артилерії та РСЗВ. Також місцеві ЗМІ зафіксували перекидання РСЗВ у провінцію, яка знаходиться всього в 180 км від Тайваню.

10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність. 11 червня міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв надалі підтримувати Тайвань на тлі агресивної риторики Китаю.

29 липня на офіційному акаунті 80-ї армії Народно-визвольної армії Китаю у Weibo (китайський аналог Twitter і Facebook) на тлі заяв про можливий візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань з'явилось повідомлення "Готуйтесь до бою!".

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