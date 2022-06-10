Про це він сказав під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомляє РБК-Україна.

"У НВАК (Народно-визвольної армії Китаю, - ред.) не буде іншого вибору, крім як боротися за будь-яку ціну і придушити будь-яку спробу незалежності Тайваню, захищаючи національний суверенітет та територіальну цілісність", – зазначив Фенхе.

За його словами, Тайвань - це КНР.

"Пекін рознесе вщент будь-яку змову про незалежність Тайваню і рішуче підтримає об'єднання батьківщини", - підсумував міністр.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb