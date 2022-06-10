У Китаї заявили, що почнуть війну, якщо Тайвань проголосить незалежність
Міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що держава розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність
Про це він сказав під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомляє РБК-Україна.
"У НВАК (Народно-визвольної армії Китаю, - ред.) не буде іншого вибору, крім як боротися за будь-яку ціну і придушити будь-яку спробу незалежності Тайваню, захищаючи національний суверенітет та територіальну цілісність", – зазначив Фенхе.
За його словами, Тайвань - це КНР.
"Пекін рознесе вщент будь-яку змову про незалежність Тайваню і рішуче підтримає об'єднання батьківщини", - підсумував міністр.
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