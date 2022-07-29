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Китай знову погрожує США перед поїздкою Ненсі Пелосі на Тайвань

29 липня, 2022 п'ятниця
20:26
Світ Ненсі Пелосі

"Готуйтесь до бою!", - повідомила 80-та армія Народно-визвольної армії Китаю

Про це йдеться у короткому повідомленні на офіційному акаунті 80-ї армії Народно-визвольної армії Китаю у Weibo (китайський аналог Twitter і Facebook).

Заява з'явилася на тлі заяв про можливий візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

"Готуйтесь до бою!", - повідомила 80-та армія Народно-визвольної армії Китаю.

У четвер, 28 липня, лідери США та Китаю провели телефонну розмову.

Голова КНР вказав, зокрема, на принципову позицію Китаю у "тайванському питанні", заявивши, що Китай виступає проти незалежності Тайваню і втручання зовнішніх сил в ситуацію в будь-якій формі.

"Три спільних китайсько-американських комюніке є політичними зобов'язаннями обох сторін, а принцип одного Китаю є політичною основою китайсько-американських відносин, — цитує Цзіньпіна китайське агентство. - Ми рішуче виступаємо проти сепаратизму "незалежності Тайваню" та втручання зовнішніх сил і ніколи не залишимо місця силам "незалежності Тайваню" в будь-якій формі. Позиція китайського уряду та китайського народу щодо тайванського питання є послідовною, і це тверда воля понад 1,4 мільярда китайців рішуче захищати національний суверенітет і територіальну цілісність Китаю. Громадську думку порушити не можна. Граючи з вогнем, ви підпалите себе. Сподіваюся, американська сторона це чітко бачить. Американська сторона повинна дотримуватися принципу одного Китаю та виконувати три спільних китайсько-американських комюніке".

  • 20 липня Китай попередив США про "силові заходи", якщо спікер Палати представників відвідає Тайвань.
  • 25 червня Китай знову заявив про готовність "повернути Тайвань".
  • 23 червня до зони дії ППО Тайваню ввійшли 22 китайські військові літаки.
  • 14 червня лідер КНР Сі Цзіньпін підписав директиву, що дозволяє "невійськове" використання збройних сил Китаю.
  • 12 червня міністр оборони КНР Вей Фенхе підтвердив, що Пекін готовий розпочати війну через спроби проголосити незалежність Тайваню.
  • 10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність.  11 червня міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв надалі підтримувати Тайвань на тлі агресивної риторики Китаю.

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Новини
Китай
Тайвань
США
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