Китай попередив США про "силові заходи", якщо спікер Палати представників відвідає Тайвань
Китайський уряд анонсував "рішучі й силові заходи", у разі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню
Про це повідомляє Reuters.
Так, офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь каже, що будь-який візит Пелосі сильно підірве суверенітет і територіальну цілісність Китаю.
"Якщо американська сторона буде наполегливо дотримуватися цього курсу, Китай обов'язково зробить рішучі і силові заходи для твердого захисту свого національного суверенітету і територіальної цілісності", - зауважив він.
Також Пелосі крім Тайваню в наступному місяці планує відвідати Індонезію, Японію, Малайзію і Сінгапур. Її візит на Тайвань був відкладений з квітня через позитивний тест на коронавірус.
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