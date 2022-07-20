Китай попередив США про "силові заходи", якщо спікер Палати представників відвідає Тайвань

Про це повідомляє Reuters.

Так, офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь каже, що будь-який візит Пелосі сильно підірве суверенітет і територіальну цілісність Китаю.

"Якщо американська сторона буде наполегливо дотримуватися цього курсу, Китай обов'язково зробить рішучі і силові заходи для твердого захисту свого національного суверенітету і територіальної цілісності", - зауважив він.

Також Пелосі крім Тайваню в наступному місяці планує відвідати Індонезію, Японію, Малайзію і Сінгапур. Її візит на Тайвань був відкладений з квітня через позитивний тест на коронавірус.

17 липня міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що Пекін не буде пасивно спостерігати за ескалацією війни в Україні. Він зауважив, що криза навколо України зробила серйозний вплив не тільки на Європу, але і на весь світ. Китай закликає Україну сісти за стіл переговорів з РФ.

18 липня міністр фінансів США Джанет Єллен закликала Китай використати свої особливі відносини з Росією та допомогти зупинити війну в Україні.

Згодом міністр закордонних справ Китаю Ван І наголосив, що Сполучені Штати винні у розпалюванні кризи навколо України, яка завершилась військовим конфліктом.

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