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Головна Світ Китай не буде сидіти склавши руки, спостерігаючи за війною в Україні, - МЗС КНР

Китай не буде сидіти склавши руки, спостерігаючи за війною в Україні, - МЗС КНР

18 липня, 2022 понедiлок
08:25
Світ китай

Міністр закордонних справ КНР Ван І каже, що Пекін не буде пасивно спостерігати за ескалацією війни в Україні

Про це повідомляє МЗС Китаю.

Він зауважив, що криза навколо України зробила серйозний вплив не тільки на Європу, але і на весь світ.

За словами Ван І, Китай не належить до країн, залучених в ситуацію з Україною, проте не має наміру "сидіти склавши руки, не кажучи вже про те, щоб підливати масла у вогонь".

Сторони конфлікту мають обговорити створення збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки для досягнення міцного миру і безпеки, кажуть в МЗС Китаю, закликаючи до переговорів Україну та РФ.

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Україна
Росія
Китай
війна з Росією
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