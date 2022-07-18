Китай не буде сидіти склавши руки, спостерігаючи за війною в Україні, - МЗС КНР
Міністр закордонних справ КНР Ван І каже, що Пекін не буде пасивно спостерігати за ескалацією війни в Україні
Про це повідомляє МЗС Китаю.
Він зауважив, що криза навколо України зробила серйозний вплив не тільки на Європу, але і на весь світ.
За словами Ван І, Китай не належить до країн, залучених в ситуацію з Україною, проте не має наміру "сидіти склавши руки, не кажучи вже про те, щоб підливати масла у вогонь".
Сторони конфлікту мають обговорити створення збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки для досягнення міцного миру і безпеки, кажуть в МЗС Китаю, закликаючи до переговорів Україну та РФ.
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