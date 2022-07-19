Про це повідомляє AP.

У ході візиту до Південної Кореї Єллен розкритикувала економічні відносини Пекіну з Москвою, та закликала КНР використати свої особливі відносини з Росією, щоб переконати її припинити вторгнення в Україну.

"Усі відповідальні країни повинні об’єднатися, щоб протистояти цій війні, і разом працювати над її швидким припиненням. І тому Сполучені Штати та інші відповідальні союзники та партнери прагнуть зменшити доходи Росії для ведення війни", - сказала Єллен.

Вона додала, що наполягає на обмеженні цін російську нафту. Міністр фінансів США наголосила, що Росія зараз розпалює глобальну продовольчу кризу, блокуючи порти в Україні після того, як її вторгнення в країну спричинило різке зростання цін на енергоносії.

18 липня міністр закордонних справ КНР Ван І запевнив, що Пекін не буде пасивно спостерігати за ескалацією війни в Україні.

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