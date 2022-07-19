США закликали Китай використати особливі відносини з РФ, аби зупинити війну в Україні
Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала Китай використати свої особливі відносини з Росією та допомогти зупинити війну в Україні
Про це повідомляє AP.
У ході візиту до Південної Кореї Єллен розкритикувала економічні відносини Пекіну з Москвою, та закликала КНР використати свої особливі відносини з Росією, щоб переконати її припинити вторгнення в Україну.
"Усі відповідальні країни повинні об’єднатися, щоб протистояти цій війні, і разом працювати над її швидким припиненням. І тому Сполучені Штати та інші відповідальні союзники та партнери прагнуть зменшити доходи Росії для ведення війни", - сказала Єллен.
Вона додала, що наполягає на обмеженні цін російську нафту. Міністр фінансів США наголосила, що Росія зараз розпалює глобальну продовольчу кризу, блокуючи порти в Україні після того, як її вторгнення в країну спричинило різке зростання цін на енергоносії.
- 18 липня міністр закордонних справ КНР Ван І запевнив, що Пекін не буде пасивно спостерігати за ескалацією війни в Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.11
Купівля 36.11Продаж 37.14
-
EUR
Купівля 36.08Продаж 37.32
- Актуальне
- Важливе