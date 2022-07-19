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США закликали Китай використати особливі відносини з РФ, аби зупинити війну в Україні

19 липня, 2022 вiвторок
08:34
Світ Китай

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала Китай використати свої особливі відносини з Росією та допомогти зупинити війну в Україні

Про це повідомляє AP

У ході візиту до Південної Кореї Єллен розкритикувала економічні відносини Пекіну з Москвою, та закликала КНР використати свої особливі відносини з Росією, щоб переконати її припинити вторгнення в Україну.

"Усі відповідальні країни повинні об’єднатися, щоб протистояти цій війні, і разом працювати над її швидким припиненням. І тому Сполучені Штати та інші відповідальні союзники та партнери прагнуть зменшити доходи Росії для ведення війни", - сказала Єллен. 

Вона додала, що наполягає на обмеженні цін російську нафту. Міністр фінансів США наголосила, що Росія зараз розпалює глобальну продовольчу кризу, блокуючи порти в Україні після того, як її вторгнення в країну спричинило різке зростання цін на енергоносії.

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Економіка
Україна
Китай
зерно
нафта
війна з Росією
США
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