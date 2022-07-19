Китай звинуватив США у "розпалюванні кризи" в Україні
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Сполучені Штати винні у розпалюванні кризи навколо України, яка завершилась військовим конфліктом
Про це посадовець розповів в інтерв’ю CCTV.
"США, як ті, хто розпочав українську кризу і найбільший чинник, що її підживлює, мають глибоко замислитись щодо своїх помилкових дії, крайнього тиску та роздування вогню з українського питання, а також припинити розігрувати блокову конфронтацію та створювати нову холодну війну, користуючись ситуацією", - зазначив Ван Ї.
За його словами, США повинні сприяти належному врегулюванню кризи відповідальним чином та створювати середовище та умови, необхідні для мирних переговорів між зацікавленими сторонами.
При цьому у відповідь на питання кореспондента, що Сполучені Штати невдоволені відсутністю антиросійських санкцій з боку Китаю, Ван Ї заявив, що США намагаються поводитись як "світова поліція".
"У питанні України Китай займає об'єктивну та справедливу позицію і стоїть на стороні миру та справедливості. Ми рішуче виступаємо проти будь-яких необґрунтованих підозр, погроз та тиску щодо Китаю. Ми також рішуче виступаємо проти односторонніх незаконних санкцій та юрисдикції "довгих рук", що не ґрунтується на міжнародному праві", - підкреслив він.
- 18 липня міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що Пекін не буде пасивно спостерігати за ескалацією війни в Україні. Він зауважив, що криза навколо України зробила серйозний вплив не тільки на Європу, але і на весь світ. Китай закликає Україну сісти за стіл переговорів з РФ.
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