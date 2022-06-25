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Китай знову заявив про готовність "повернути Тайвань"

25 червня, 2022 субота
19:55
Світ

Китай готовий боротися за Тайвань будь-якими засобами та не виключає застосування військового шляху

Про це в інтерв’ю французькій газеті Livre Noir сказав посол КНР у Франції Лу Шей, передає УНІАН.

"Ми повернемо Тайвань всіма засобами, в тому числі військовими", - заявив дипломат.

За його словами, Пекін “не може залишити Тайвань незалежним”.

  • 10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність.  11 червня міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв надалі підтримувати Тайвань на тлі агресивної риторики Китаю.
  • 12 червня міністр оборони КНР Вей Фенхе підтвердив, що Пекін готовий розпочати війну через спроби проголосити незалежність Тайваню.
  • 14 червня лідер КНР Сі Цзіньпін підписав директиву, що дозволяє "невійськове" використання збройних сил Китаю.
  • 23 червня до зони дії ППО Тайваню ввійшли 22 китайські військові літаки.

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Китай
Тайвань
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