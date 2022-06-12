English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Міністр оборони Китаю знову пригрозив війною у разі спроб проголосити незалежність Тайваню

Міністр оборони Китаю знову пригрозив війною у разі спроб проголосити незалежність Тайваню

12 червня, 2022 неділя
11:25
Світ Китай прапор

Міністр оборони КНР Вей Фенхе підтвердив, що Пекін готовий розпочати війну через спроби проголосити незалежність Тайваню

Про це повідомляє Сіньхуа

"Мирне возз'єднання є найбільшим бажанням китайського народу, і ми готові докласти всіх зусиль у цьому напрямку. Але якщо хтось наважиться відокремити Тайвань, ми, безумовно, боротимемося за всяку ціну, навіть війну. Ніхто не повинен недооцінювати рішучість, волю і потужні можливості китайської армії", - сказав Вей Фенхе на конференції з безпеки "Діалог Шангрі-ла" у Сінгапурі. 

  • 10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність. 
  • 11 червня міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв надалі підтримувати Тайвань на тлі агресивної риторики Китаю.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Китай
Тайвань
війна
Читайте також:
11 червня, 2022 субота
Американський адмірал пояснив, чому війна в Україні стане для Путіна "особистим В'єтнамом"
Андрій Піонтковський
11 червня, 2022 субота
Кастинг на посаду Путіна розпочався, - Піонтковський
Військова повістка
10 червня, 2022 п'ятниця
"Викинув повістку. Сховався в селі, ніхто мене не знайде". У РНБО спростували найпоширеніші фейки про повідомлення із військкомату
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.06
    Купівля 34.06
    Продаж 34.94
  • EUR
    Купівля 35.91
    Продаж 37.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
12 червня
12:23
фейк
РФ поширює фейки про нібито мобілізацію жінок в Україні, - Центр при РНБО
12:22
Генрі Кіссінджер
Ексдержсекретар США Кіссінджер закликав Захід "знайти місце" для Росії після війни з Україною
12:22
Українські військові ЗСУ
"Просто ад какой-то". У перехопленій розмові окупанти скаржаться на контратаки ЗСУ поблизу Миколаєва та Херсона
11:58
На фото лого російської мережі швидкого харчування
У Росії визначилися з новою назвою McDonald's
11:58
Росіяни обстріляли Харківщину: за добу 3 людини загинули, ще 4 зазнали поранень
11:45
Латвія
У МЗС Латвії на день Росії побажали окупантам поразки у війні з Україною
11:42
Ексклюзив
Сергій Згурець
Ворог відтягує накопичення сил через низький темп підготовки особового складу, - Згурець
11:39
міст між Сєверодонецьком і Лисичанськом
Окупанти знищили два з трьох мостів до Сєвєеродонецька, - голова ОВА Гайдай
11:38
Ексклюзив
росія прапор занепад
Росія має дуже потужні зв'язки в Європі, - посол України у Ватикані
11:32
Росіяни обстріляли Донеччину: пошкоджено 20 об'єктів, є загиблі й поранені
11:08
Маріуполь окупанти
У Маріуполі окупанти взимку планують встановити "намети обігріву" замість опалення
11:05
Бердянськ
У Бердянську лунали вибухи, частина міста без світла
10:53
Ексклюзив
Льодовий палац у Сєверодонецьку згорів
Сєверодонецьк палає по лінії зіткнення, гармати б'ють цілодобово, - голова ВЦА Стрюк
10:46
Нафталі Беннет
Іран надзвичайно близький до створення ядерної зброї, - прем'єр Ізраїлю Беннет
10:36
СБУ
"Ваш родич у полоні!": на Запоріжжі викрили шахрайську схему
10:29
Олексій Резніков
Резніков наказав розпочати службове розслідування щодо посадовця Генштабу, який застосував зброю в столиці
10:16
Leopard 2
Німеччина заборонила Іспанії передавати Україні танки Leopard, - Spiegel
09:46
Миколаївщина
На Миколаївщині внаслідок обстрілів рашистів травмовані 9 мирних жителів
09:34
Сергій Кислиця
Путіна не врятують ні шамани, ні армія, ні важкі золоті хрести, - постпред України в ООН Кислиця
09:32
Інфографіка
розбита техніка окупантів у Бучі
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 32 150 військових, 3 484 бронемашин, 1 430 танків
09:19
проєкт Діти вільної землі
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: 508 дітей отримали поранення
08:58
Даніель Дюбуа
Британський важковаговик переміг нокаутом та став новим чемпіоном WBA, перед боєм пролунав Гімн України
08:31
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин висловив підтримку Путіну в "справедливій ​​справі захисту гідності та безпеки РФ"
08:24
Луганщина, Сєверодонецьк, Лисичанськ
На Луганщині рашисти продовжують обстрілювати "Азот" і "Склопластик", є постраждалі
07:49
На фото військовослужбовець ЗСУ та військова техніка
Українські воїни відбили російський наступ поблизу Врубівки, Василівки та Миколаївки, – Генштаб ЗСУ
07:20
евакуація
З Луганщини евакуювали 30 мирних жителів, із них троє дітей
06:37
Укрзалізниця дизель-поїзд
З Покровська вирушить евакуаційний потяг до Львова
06:28
Війна з Росією
Російські війська посилюватимуть наступи на Слов’янськ і Сіверськ, – ISW
05:45
збірна Іспанії
Ліга націй: розклад матчів і трансляцій неділі
05:15
Угорщина - Німеччина
Ліга націй: результати всіх матчів суботи
04:34
Канадський Парламент
Парламент Канади терміново евакуювали
03:33
Енергодар
Мешканців Енергодару попереджають про провокації 12 червня
03:02
Олександр Зінченко, "Манчестер Сіті"
Зінченко близький до трансферу в "Барселону"
02:31
Байден Зеленський
Байден дуже поважає Зеленського, - посол США в Україні
02:09
Володимир Кличко
Кличко увійшов до Зали слави боксу та звернувся до Роя Джонса, який у 2015 році обіймався з Путіним у Криму
01:42
На фото втрати армії РФ
На Півдні українська авіація завдала три удари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки
01:18
Російський флот
Росія збільшила кількість десантних кораблів у Чорному морі
01:05
Ураган
Росія з "Урагану" обстріляла передмістя Миколаєва
00:45
Олексій Арестович
Арестович: ЗСУ зірвали наступ росіян на Запоріжжя
00:24
Russia Today
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 червня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV