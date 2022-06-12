Про це повідомляє Сіньхуа.

"Мирне возз'єднання є найбільшим бажанням китайського народу, і ми готові докласти всіх зусиль у цьому напрямку. Але якщо хтось наважиться відокремити Тайвань, ми, безумовно, боротимемося за всяку ціну, навіть війну. Ніхто не повинен недооцінювати рішучість, волю і потужні можливості китайської армії", - сказав Вей Фенхе на конференції з безпеки "Діалог Шангрі-ла" у Сінгапурі.

10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність.

11 червня міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв надалі підтримувати Тайвань на тлі агресивної риторики Китаю.

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