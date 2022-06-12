Міністр оборони Китаю знову пригрозив війною у разі спроб проголосити незалежність Тайваню
Міністр оборони КНР Вей Фенхе підтвердив, що Пекін готовий розпочати війну через спроби проголосити незалежність Тайваню
Про це повідомляє Сіньхуа.
"Мирне возз'єднання є найбільшим бажанням китайського народу, і ми готові докласти всіх зусиль у цьому напрямку. Але якщо хтось наважиться відокремити Тайвань, ми, безумовно, боротимемося за всяку ціну, навіть війну. Ніхто не повинен недооцінювати рішучість, волю і потужні можливості китайської армії", - сказав Вей Фенхе на конференції з безпеки "Діалог Шангрі-ла" у Сінгапурі.
- 10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність.
- 11 червня міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв надалі підтримувати Тайвань на тлі агресивної риторики Китаю.
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