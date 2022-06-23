До зони дії ППО Тайваню ввійшли 22 китайські військові літаки
До Тайваню увійшли 22 китайські літаки, у відповідь острівна країна підняла свої сили повітряного патрулювання та розгорнула зенітно-ракетні комплекси в бік ворожих літаків
Про це оборонне відомство Тайваню повідомило у Twitter.
За інформацією міноборони Тайваню, китайські винищувачі рухалися до південно-західної частини острова. На Тайвані відреагували на військову активність китайських сил та направили сили повітряного патрулювання для реагування та стежили за літаками. Також випустили радіопопередження та розгорнули зенітно-ракетні комплекси в бік китайських літаків.
Серед китайських повітряних військових суден спостерігаються два протичовнові літаки Y-8 ASW, п'ять китайських винищувачів-бомбардувальників JH-7, два реактивні бомбардувальники H-6, десять ударних винищувачів J-16, один транспортний літак Y-8 EW і два літаки дальнього радіолокаційного виявлення KJ-500.
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