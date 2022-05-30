30 бойових літаків Китаю увійшли у повітряний простір Тайваню

Про це повідомляє Reuters.

Тайвань повідомив про найбільше вторгнення ВПС Китаю в його зону ППО з січня. Міністерство оборони острова заявило, що у відповідь в повітря піднялися тайванські винищувачі.

У релізі міноборони Тайваню вказано, що серед літаків-порушників було два — дальнього радіолокаційного виявлення та управління KJ-500, вісім винищувачів J-11, шість J-16, чотири J-10, два винищувачі Су-35 і два Су-30, а також шість Y-8.

Зазначено також, що упродовж останніх двох років Тайвань постійно інформував про неодноразові бойові польоти китайських ВПС поблизу острова. Метою цих демонстраційних польотів Тайвань вважає спроби вимотати сили ППО острова і перевірити їхню реакцію.

За повідомленням тайванського міністерства, останнє китайське вторгнення здійснили 22 винищувачі, а також літаки радіоелектронної боротьби, раннього попередження і протичовнові літаки.

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