2 серпня спікерка палати представників США може відвідати Тайвань, - ЗМІ

Про це написав у твітер кореспондент видання DW у Східній Азії Вільям Янг.

"Декілька місцевих тайванських ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомляють, що спікер Пелосі може прибути на Тайвань завтра ввечері", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, 30 липня на тлі візиту Ненсі Пелосі та навчань Китаю Тайвань підняв у небо винищувачі. Разом з тим Китай закрив Тайванську протоку і продовжив "навчальну стрільбу" за допомогою артилерії та РСЗВ. Також місцеві ЗМІ зафіксували перекидання РСЗВ у провінцію, яка знаходиться всього в 180 км від Тайваню.

Спікерка палати представників США Ненсі Пелосі розпочала турне країнами Азії, в межах якого анонсувала візити до низки країн – але не на Тайвань.

Члени конгресу США від Республіканської партії готують законопроєкт про надання Тайваню військової допомоги за ленд-лізом.

Член правління Української асоціації китаєзнавців Олесь Коваль переконаний, що Китай розпочне військове вторгнення до Тайваню лише в тому випадку, якщо буде проголошено незалежність острова.

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