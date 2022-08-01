2 серпня спікерка палати представників США може відвідати Тайвань, - ЗМІ
Тайванські ЗМІ повідомляють, що візит спікера палати представників США Ненсі Пелосі відбудеться завтра, 2 серпня
Про це написав у твітер кореспондент видання DW у Східній Азії Вільям Янг.
"Декілька місцевих тайванських ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомляють, що спікер Пелосі може прибути на Тайвань завтра ввечері", - зазначив журналіст.
- Нагадаємо, 30 липня на тлі візиту Ненсі Пелосі та навчань Китаю Тайвань підняв у небо винищувачі. Разом з тим Китай закрив Тайванську протоку і продовжив "навчальну стрільбу" за допомогою артилерії та РСЗВ. Також місцеві ЗМІ зафіксували перекидання РСЗВ у провінцію, яка знаходиться всього в 180 км від Тайваню.
- Спікерка палати представників США Ненсі Пелосі розпочала турне країнами Азії, в межах якого анонсувала візити до низки країн – але не на Тайвань.
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