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2 серпня спікерка палати представників США може відвідати Тайвань, - ЗМІ

1 серпня, 2022 понедiлок
13:17
Світ Ненсі Пелосі

Тайванські ЗМІ повідомляють, що візит спікера палати представників США Ненсі Пелосі відбудеться завтра, 2 серпня

Про це написав у твітер кореспондент видання DW у Східній Азії Вільям Янг.

"Декілька місцевих тайванських ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомляють, що спікер Пелосі може прибути на Тайвань завтра ввечері", - зазначив журналіст.

  • Нагадаємо, 30 липня на тлі візиту Ненсі Пелосі та навчань Китаю Тайвань підняв у небо винищувачі. Разом з тим Китай закрив Тайванську протоку і продовжив "навчальну стрільбу" за допомогою артилерії та РСЗВ. Також місцеві ЗМІ зафіксували перекидання РСЗВ у провінцію, яка знаходиться всього в 180 км від Тайваню.
  • Спікерка палати представників США Ненсі Пелосі розпочала турне країнами Азії, в межах якого анонсувала візити до низки країн – але не на Тайвань.
  • Члени конгресу США від Республіканської партії готують законопроєкт про надання Тайваню військової допомоги за ленд-лізом.
  • Член правління Української асоціації китаєзнавців Олесь Коваль переконаний, що Китай розпочне військове вторгнення до Тайваню лише в тому випадку, якщо буде проголошено незалежність острова.

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