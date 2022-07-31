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Китай атакує Тайвань, тільки якщо буде проголошено незалежність острова, - китаєзнавець Коваль

31 липня, 2022 неділя
17:17
Світ Китай прапор

Член правління Української асоціації китаєзнавців Олесь Коваль переконаний, що Китай розпочне військове вторгнення до Тайваню лише в тому випадку, якщо буде проголошено незалежність острова

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Китайці дуже чітко заявили, що підставою для атаки на Тайвань буде оголошення незалежності острова, а не візит американських високопосадовців. Проголошення незалежності Тайваню не станеться за один день. Вони мають провести референдум, оголосити про рішення та затвердити його. Зараз про це не йдеться. Тому потрібно розділяти загрозу Тайваню та Ненсі Пелосі. І, якби був атакований літак Пелосі, то це вже була б війна не за Тайвань, а війна між США та Китаєм",- пояснив Коваль.

Китаєзнавець наголосив, що в ситуації з Україною та Тайванем є дуже велика різниця.

"Байден під час свого азійського турне наголосив, що США будуть захищати Тайвань в разі вторгнення Китаю. В Тайваню зі США є угода, за якою Сполучені Штати Америки зобовʼязались захищати острів. Більш того, Тайвань вже має зброю, яку ми тільки просимо надати нам. В них вже є винищувачі F-16 та ракети дальньої дії", - додав він.

  • 10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність.  11 червня міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв надалі підтримувати Тайвань на тлі агресивної риторики Китаю.
  • 29 липня на офіційному акаунті 80-ї армії Народно-визвольної армії Китаю у Weibo (китайський аналог Twitter і Facebook) на тлі заяв про можливий візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань з'явилось повідомлення "Готуйтесь до бою!".
  • 30 липня Тайвань підняв у небо винищувачі з авіабази Chiayi Air Base. У цей час спікерка нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі прямує в літаку на острів, проти чого виступав Китай

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