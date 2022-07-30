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У Конгресі США запропонували надавати Тайваню зброю за ленд-лізом

30 липня, 2022 субота
06:25
Світ Конгрес США

Члени Конгресу США від Республіканської партії готують законопроєкт про надання Тайваню військової допомоги за ленд-лізом

Про це повідомляє Fox News

Внести відповідний законопроєкт планують член Палати представників Мішель Стіл та сенатор Марша Блекберн. За інформацією видання, документ підтримують Республіканська та Демократична партії. 

Закон дасть право президенту США Джо Байдену надавати Тайваню зброю та військове обладнання, оминаючи бюрократичні процедури в Конгресі. Тайвань буде повинен сплатити за постачання через 12 років.

У травні 2022 року президент США підписав закон про постачання зброї по  ленд-лізу Україні.

  • 29 липня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив у телефонній розмові Джо Байдену, що Пекін виступає проти незалежності Тайваню і втручання зовнішніх сил в ситуацію в будь-якій формі.

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Китай
зброя
Тайвань
Джо Байден
США
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