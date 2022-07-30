Про це повідомляє Fox News.

Внести відповідний законопроєкт планують член Палати представників Мішель Стіл та сенатор Марша Блекберн. За інформацією видання, документ підтримують Республіканська та Демократична партії.

Закон дасть право президенту США Джо Байдену надавати Тайваню зброю та військове обладнання, оминаючи бюрократичні процедури в Конгресі. Тайвань буде повинен сплатити за постачання через 12 років.

У травні 2022 року президент США підписав закон про постачання зброї по ленд-лізу Україні.

29 липня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив у телефонній розмові Джо Байдену, що Пекін виступає проти незалежності Тайваню і втручання зовнішніх сил в ситуацію в будь-якій формі.

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