Армія КНР не сидітиме склавши руки: Пекін пригрозив США через можливий візит Пелосі на Тайвань
МЗС Китаю заявив, що можливий візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань матиме серйозні наслідки
Про це повідомляє Reuters.
За словами речника міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяня, візит Ненсі Пелосі на Тайвань вважатиметься Пекіном грубим втручанням у внутрішні справи Китаю та призведе до дуже серйозних подій і наслідків.
"Ми хотіли б ще раз сказати Сполученим Штатам, що Китай стоїть поруч, китайська народно-визвольна армія ніколи не буде сидіти склавши руки, і Пекін вживатиме рішучих відповідей і контрзаходів, щоб захистити свій суверенітет і територіальну цілісність", - сказав Чжао Ліцзянь.
Відповідаючи на запитання, яких саме заходів може вжити китайська армія, він сказав: "Якщо Пелосі наважиться приїхати, то давайте почекаємо і побачимо".
Наразі Ненсі Пелосі здійснює турне, під час якого відвідає Сінгапур, Малайзію, Південну Корею та Японію. Очікувалося, що спікер відвідає й Тайвань, однак офіційного підтвердження візити наразі немає.
- 31 липня Ненсі Пелосі розпочала турне країнами Азії, в межах якого анонсувала візити до низки країн, серед яких не виявилося Тайваню.
- 1 серпня тайванські ЗМІ повідомили, що візит Ненсі Пелосі до країни відбудеться 2 серпня.
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