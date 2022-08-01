Про це повідомляє Reuters.

За словами речника міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяня, візит Ненсі Пелосі на Тайвань вважатиметься Пекіном грубим втручанням у внутрішні справи Китаю та призведе до дуже серйозних подій і наслідків.

"Ми хотіли б ще раз сказати Сполученим Штатам, що Китай стоїть поруч, китайська народно-визвольна армія ніколи не буде сидіти склавши руки, і Пекін вживатиме рішучих відповідей і контрзаходів, щоб захистити свій суверенітет і територіальну цілісність", - сказав Чжао Ліцзянь.

Відповідаючи на запитання, яких саме заходів може вжити китайська армія, він сказав: "Якщо Пелосі наважиться приїхати, то давайте почекаємо і побачимо".

Наразі Ненсі Пелосі здійснює турне, під час якого відвідає Сінгапур, Малайзію, Південну Корею та Японію. Очікувалося, що спікер відвідає й Тайвань, однак офіційного підтвердження візити наразі немає.

31 липня Ненсі Пелосі розпочала турне країнами Азії, в межах якого анонсувала візити до низки країн, серед яких не виявилося Тайваню.

1 серпня тайванські ЗМІ повідомили, що візит Ненсі Пелосі до країни відбудеться 2 серпня.

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