Про це повідомляє міністерство оборони Тайваню.

За словами тайванських військових, в операції взяли участь вісім винищувачів J-11, 10 J-16, літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління KJ-500 і два розвідувальні літаки Y-9 і Y-8.

Літаки зайшли в зону дії ППО на південному заході від острова. При цьому вони наближалися до умовної лінії розмежування між Китаєм і Тайванем.

Тим часом Китай викликав посла США через візит Пелосі на острів. Про це повідомила Європейська правда з посиланням на CGTN. Заступник міністра закордонних справ Китаю Се Фен у вівторок увечері викликав посла США Ніколаса Бернса у зв’язку з візитом спікерки американської Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

2 серпня збройні сили Китаю планують запуск бойових ракет під час навчань, які почнуться біля Тайваню.

2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.

МЗС Китаю, коментуючи можливий візит Пелосі на Тайвань, заявило, що США перетинають червону лінію

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