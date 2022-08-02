Літак Ненсі Пелосі сів на Тайвані
Спікер палати представників США прибула з візитом у Тайвань
Про посадку борту третьої людини у політичному істеблішменті США у Тайбеї повідомила система моніторингу руху літаків Flightradar.
Китай категорично виступав проти візиту представника США на острів, який лідери КНР вважають невід'ємною частиною країни.
Згідно з повідомленням місцевих медіа, Китай закриває для цивільних літаків повітряний простір країни в напрямку Тайванської протоки. Натомість підняв в небо винищувачі Су-35, які перетнули Тайванську протоку і летять у бік Тайваню.
МЗС КНР заявив, що Китай вживе рішучих заходів для захисту державного суверенітету та територіальної цілісності.
Тайванське телебачення повідомляє про введення в країні другого рівня бойової готовності.
Близько 17:40 літак приземлився.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.17
Купівля 39.17Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 41
- Актуальне
- Важливе