Літак Ненсі Пелосі сів на Тайвані

Про посадку борту третьої людини у політичному істеблішменті США у Тайбеї повідомила система моніторингу руху літаків Flightradar.

Китай категорично виступав проти візиту представника США на острів, який лідери КНР вважають невід'ємною частиною країни.

Згідно з повідомленням місцевих медіа, Китай закриває для цивільних літаків повітряний простір країни в напрямку Тайванської протоки. Натомість підняв в небо винищувачі Су-35, які перетнули Тайванську протоку і летять у бік Тайваню.

МЗС КНР заявив, що Китай вживе рішучих заходів для захисту державного суверенітету та територіальної цілісності.

Тайванське телебачення повідомляє про введення в країні другого рівня бойової готовності.

Близько 17:40 літак приземлився.

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