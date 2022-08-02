Китай планує запуск бойових ракет під час навчань біля Тайваню

Про це повідомляє Global Times.

Східне командування армії Китаю проведе низку військових операцій біля Тайваню в рамках навчань. До військових вишколів залучать авіація і флот.

Global Times особливо наголошує, що в Тайванській протоці заплановані артилерійські стрільби та випробувальні стрільби ракетами в морських районах на схід від Тайваню.

2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.

МЗС Китаю, коментуючи можливий візит Пелосі на Тайвань, заявило, що США перетинають червону лінію

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