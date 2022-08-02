Відверта провокація. Росія засудила візит Пелосі на Тайвань
Москва вважає візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню очевидною провокацію
Про це йдеться у заяві МЗС РФ.
"Розглядаємо її візит (Пелосі. - Ред.) як очевидну провокацію в дусі агресивної лінії США щодо всебічного стримування КНР. Вважаємо, що відносини між сторонами Тайванської протоки – це суто внутрішня справа Китаю", - заявили у відомстві Лаврова.
РФ вважає, що китайська сторона має право "вживати заходів, необхідних для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності у тайванському питанні".
Принципова позиція Росії незмінна: виходимо з того, що є тільки один Китай, уряд КНР — єдиний законний уряд, який представляє весь Китай, а Тайвань — невіддільна частина Китаю", - заявляють російські дипломати.
Москва закликала Вашингтон "утриматися від дій, що підривають регіональну стабільність та міжнародну безпеку, та визнати нову геополітичну реальність, у якій вже немає місця для американської гегемонії".
- 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.
- МЗС Китаю, коментуючи можливий візит Пелосі на Тайвань, заявило, що США перетинають червону лінію
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