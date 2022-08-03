Китай хоче захопити Тайвань у "стилі удава" - мирним шляхом, - Клімкін
Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін переконаний, що Китайська Народна Республіка прагне захопити Тайвань у "стилі удава", тобто мирним шляхом
Дипломат поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"В Китаї щодо Тайваню дуже хотіли б застосувати "стиль удава" й захопити острів мирним шляхом. Китайці спочатку хочуть отримати вплив, як у Гонконзі, а потім змінювати правила, за якими живе Тайвань, адже там є ключові елементи демократії", - зазначив Клімкін.
Дипломат наголосив на фундаментальній недовірі між Тайванем і Китаєм.
"На Тайвані також є чимало прихильників обʼєднання з Китаєм, але зі збереженням фундаментальної системи острівної держави. Але також є фундаментальна недовіра між Тайванем і Китаєм. Економічна блокада Піднебесній не вдасться - не дозволять Сполучені Штати. Проте в Китаї вміють гібридно воювати: від інформаційної та кібервійни, до фруктової та овочевої. І це лише початок", - зауважив Павло Клімкін.
- 2 серпня спікерка палати представників Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.
- Як 3 серпня повідомило видання CNN, Ненсі Пелосі заявила, що відвідала Тайвань, аби дати зрозуміти: США не відмовляться від підтримки острова.
- Того ж дня політолог Євген Магда в етері Еспресо розповів, що Китай не піде на збройний конфлікт зі Сполученими Штатами Америки через потужні економічні звʼязки та конкуренцію.
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